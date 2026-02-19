Ранена птица сама потърси помощ пред болница (ВИДЕО)

На 15 февруари 2026 г., необичаен случай привлече вниманието на медиите в Германия и по света, когато морска птица – корморан (вид водолюбива птица) – се появи пред входа на спешното отделение на болница в Бремен и започна да чука по стъклото, сякаш търси помощ. Историята е невероятна поради факта, че животното не е било докарано от човек, а само намира път към лечебното заведение, когато било наранено и в критично състояние – с желязна въдица с тройна кука, здраво забита в клюна си.

Със съвместни усилия, медицинският персонал и пожарникари успяват да премахнат риболовната кука и обработили раната. Това съобщава отделът на пожарната в Бремен в изявление. По-късно птицата е освободена обратно в природата на територията на парковата част на болницата.

Поведението на птицата - да установи толкова близък контакт с хората - е знак за крайна нужда от помощ и необичайна болка, които са я накарали да пренебрегне естествения си инстинкт за избягване на хора. "Когато ранена птица като корморан се доближи до хора, обикновено това е животно в крайна нужда, което е загубило естествената си предпазливост", се казва в изявлението.

Птиците често биват ранени от човешки предмети – най-често риболовни куки, въдици, рибарски корди и други изкуствени устройства, които остават във водоемите и по бреговете. Такава рана е не само много болезнена, но може да доведе до инфекции, невъзможност за хранене и дори смърт, ако не се отстрани навреме.

Риболовната кука в клюна на птицата би била изключително опасна за животното, посочват от държавната служба, цитирани от "Associated Press".

