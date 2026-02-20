Правителството на Гюров:

"Етапът на безусловни привилегии приключи": Полша отменя специалните помощи за украинските бежанци

Полският президент Карол Навроцки подписа документ, който ще интегрира всички инструменти за подкрепа на украинските бежанци в общия Закон за защита на чужденците, според PAP. Според него „етапът на безусловните привилегии“ е приключил. Той подчерта, че Полша продължава да подкрепя Украйна във войната срещу Русия, но новият закон трябва да рационализира системата за подкрепа и да защити публичните финанси. Документът ще влезе в сила на 5 март 2026 г.

Заслужава да се отбележи, че така нареченият закон за специална помощ за украинците, влязъл в сила през 2022 г., създаде отделна правна система, която опрости правилата за пребиваване, работа, обезщетения и образование за бежанци от Украйна. Новият закон постепенно премахва тази система, а ключови инструменти за подкрепа ще бъдат включени в общите разпоредби за защита на чужденците. Освен това, подписаният документ удължава законния престой в Полша за украински граждани, избягали от войната, до 4 март 2027 г.

Какво се променя:

  • Специалният закон от 2022 г., който опрости пребиваването, заетостта и достъпа до социални помощи за украинците, се отменя.
  • Въвежда се единна система за временна закрила за всички чужденци.
  • Законността на престоя за украинците е удължена; те ще могат да кандидатстват за легализация до 4 март 2027 г.
  • Статутът PESEL UKR ще бъде интегриран в общия закон за защита на чужденците.
  • Хартиените лични карти ще бъдат заменени от електронна карта Diia (DIIA) и потвърждение чрез полското приложение mObywatel.
  • Социалните помощи и помощта за жилищно настаняване ще бъдат ограничени и ще бъдат получавани предимно от уязвими групи.
  • Медицински грижи ще бъдат предоставяни на непълнолетни, работещи лица, жертви на мъчения и изнасилвания, както и на други уязвими лица.

Елин Димитров
