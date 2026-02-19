Тревога в Беларус: Призовки за военна служба и сбор точно там, където НАТО очаква да бъде нападнато

В Гродно и други западни градове в Беларус има масови съобщения в социалните мрежи от жени, че мъжете им получават спешни призовки да се явят във военни комисариати. Има и твърдения, че някои мъже са "отвеждани директно от работа". Съгласно твърденията, мъжете са отвеждани за месец и половина до два месеца, без да им се позволява да се занимават с лични дела, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Лукашенко "стана" военен инструктор и стресира беларуски снайперисти (ВИДЕО)

Дори бащи на много деца биват отвеждани, често в един и същи ден, без време да се подготвят. Това предизвика паника в социалните мрежи, като съпругите пишат, че съпрузите им бързо са отвеждани, телефоните им са конфискувани и няма комуникация с тях.

🤔 In Belarus, military summonses are being sent out in large numbers



In Grodno and other western cities in Belarus, women are widely reporting about urgent summonses and men being "taken directly from work." According to local women, the men are taken for one and a half to two… pic.twitter.com/qCTqIIDQBU — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2026

Тревогата се засилва от географията - Гродненска област се намира близо до Сувалкския коридор, стратегическа зона между Беларус и Калининградска област. Именно там се счита, че би било най-удобно за руската и беларуската армия да атакуват, ако решат изобщо да нападат НАТО - Още: НАТО започва укрепване на най-уязвимата точка за нападение от Русия - Сувалския коридор

Официално беларуските власти твърдят, че това е проверка на бойната готовност и отговор на "агресивната реторика на Запада" - Още: Адмирал от НАТО заплаши Калининград, ако Русия нападне Алианса (ВИДЕО)