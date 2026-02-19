Лайфстайл:

Тревога в Беларус: Призовки за военна служба и сбор точно там, където НАТО очаква да бъде нападнато

19 февруари 2026, 22:14 часа 465 прочитания 0 коментара
В Гродно и други западни градове в Беларус има масови съобщения в социалните мрежи от жени, че мъжете им получават спешни призовки да се явят във военни комисариати. Има и твърдения, че някои мъже са "отвеждани директно от работа". Съгласно твърденията, мъжете са отвеждани за месец и половина до два месеца, без да им се позволява да се занимават с лични дела, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Лукашенко "стана" военен инструктор и стресира беларуски снайперисти (ВИДЕО)

Дори бащи на много деца биват отвеждани, често в един и същи ден, без време да се подготвят. Това предизвика паника в социалните мрежи, като съпругите пишат, че съпрузите им бързо са отвеждани, телефоните им са конфискувани и няма комуникация с тях.

Тревогата се засилва от географията - Гродненска област се намира близо до Сувалкския коридор, стратегическа зона между Беларус и Калининградска област. Именно там се счита, че би било най-удобно за руската и беларуската армия да атакуват, ако решат изобщо да нападат НАТО - Още: НАТО започва укрепване на най-уязвимата точка за нападение от Русия - Сувалския коридор

Официално беларуските власти твърдят, че това е проверка на бойната готовност и отговор на "агресивната реторика на Запада" - Още: Адмирал от НАТО заплаши Калининград, ако Русия нападне Алианса (ВИДЕО)

 

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
