Войната в Украйна:

Алпинистката със счупен крак, чакала помощ 11 дни на най-опасния връх в Киргизстан, смятат за загинала (ВИДЕО)

23 август 2025, 18:52 часа 175 прочитания 0 коментара
Алпинистката със счупен крак, чакала помощ 11 дни на най-опасния връх в Киргизстан, смятат за загинала (ВИДЕО)

47-годишната руска алпинистка Наталия Наговицина, която счупи крак при слизането си от връх Победа в Киргизстан преди 11 дни, вече не отговаря на съобщенията. Тя е разполагала с минимален запас от храна и вода, а палатката й бе скъсана от поривите на вятъра. Температурата на върха е минус 26 градуса по Целзий. Спасителите, които така и не успяха да стигнат до нея заради тежките условия и лошото време, смятат, че тя е починала от студ и изтощение. 

Тялото на рускинята ще бъде свалено от височината 7000 метра, където то се намира, веднага щом "метеорологичните условия се нормализират, за да се издигне хеликоптер", се посочва в съобщенията.

Наговицина е счупила крака си на 12 август по време на спускането. Двама алпинисти от Италия и Германия са се опитали да я спасят още там, но италианският ѝ колега Лука Сингали е получил тежко измръзване и е починал от мозъчен оток в една от пещерите на височина 6 900 метра на 15 август.

На 16 август към операцията е бил привлечен хеликоптер на киргизстанското Министерство на отбраната. Той е извършил твърдо кацане, а пилотът и спасителят са били ранени. Друг хеликоптер не е могъл да излети заради лошото време. Изпратен дрон на 19 август е показал кадри, от които се вижда палатката й и че тя все още е била жива.

Още: Руски алпинисти загинаха в Непал след падане от седмия по височина връх в света

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според експерти, при такива условия професионален катерач може да издържи около седмица, понякога повече. Всичко зависи от силата на волята и наличието на горелка, газ и дали може да се топи сняг, тъй като в случая водата ще е от първостепенно значение за оцеляването. 

През 2021 г. съпругът на Наговицина също почина в тази планина след като получи инсулт. Тогава Наталия до последно остана до него, отказвайки да слезе сама, докато пристигнаха спасителите. Те обаче не успяха да спасят мъжа й и евакуираха само нея. Година по-късно Наговицина се върна на мястото и постави паметна плоча в памет на починалия си съпруг.

Заглавната снимка е илюстративна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Киргизстан алпинисти загинал алпинист
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес