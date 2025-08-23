Алпинистката със счупен крак, чакала помощ 11 дни на най-опасния връх в Киргизстан, смятат за загинала (ВИДЕО)

47-годишната руска алпинистка Наталия Наговицина, която счупи крак при слизането си от връх Победа в Киргизстан преди 11 дни, вече не отговаря на съобщенията. Тя е разполагала с минимален запас от храна и вода, а палатката й бе скъсана от поривите на вятъра. Температурата на върха е минус 26 градуса по Целзий. Спасителите, които така и не успяха да стигнат до нея заради тежките условия и лошото време, смятат, че тя е починала от студ и изтощение.

Тялото на рускинята ще бъде свалено от височината 7000 метра, където то се намира, веднага щом "метеорологичните условия се нормализират, за да се издигне хеликоптер", се посочва в съобщенията.

Наговицина е счупила крака си на 12 август по време на спускането. Двама алпинисти от Италия и Германия са се опитали да я спасят още там, но италианският ѝ колега Лука Сингали е получил тежко измръзване и е починал от мозъчен оток в една от пещерите на височина 6 900 метра на 15 август.

На 16 август към операцията е бил привлечен хеликоптер на киргизстанското Министерство на отбраната. Той е извършил твърдо кацане, а пилотът и спасителят са били ранени. Друг хеликоптер не е могъл да излети заради лошото време. Изпратен дрон на 19 август е показал кадри, от които се вижда палатката й и че тя все още е била жива.

Според експерти, при такива условия професионален катерач може да издържи около седмица, понякога повече. Всичко зависи от силата на волята и наличието на горелка, газ и дали може да се топи сняг, тъй като в случая водата ще е от първостепенно значение за оцеляването.

През 2021 г. съпругът на Наговицина също почина в тази планина след като получи инсулт. Тогава Наталия до последно остана до него, отказвайки да слезе сама, докато пристигнаха спасителите. Те обаче не успяха да спасят мъжа й и евакуираха само нея. Година по-късно Наговицина се върна на мястото и постави паметна плоча в памет на починалия си съпруг.

