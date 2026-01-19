Молдова не иска с Русия, започна процедура за излизане от ОНД

Молдова започна процедура за денонсиране на Устава на ОНД, Споразумението за създаване на Общността на независимите държави и съответното приложение. Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи на републиката Михай Попшой в ефира на Radio Moldova. Според него тази стъпка ще завърши процеса на излизане на страната от ОНД в юридическо отношение.

„Република Молдова вече няма да бъде официален член на ОНД. И този процес вече започна. Наскоро взехме това решение, започна процесът на одобрение и до началото на новата сесия на парламента документите, денонсиращи тези споразумения, ще бъдат предадени на законодателите“, каза Попшой. Той уточни, че вероятно до средата на февруари правителството ще приключи всички необходими процедури, след което въпросът ще бъде внесен за разглеждане в парламента.

Става дума за денонсиране на документите, които определят статута на Молдова в ОНД и формално закрепват участието й в обединението. Попшой отбеляза, че на практика републиката вече не участва в работата на Общността, а настоящото решение трябва да узакони този процес от правна гледна точка.

Съгласно действащите правила, за да напусне ОНД, държавата-членка трябва да изпрати официално уведомление до Изпълнителния комитет на организацията. Прекратяването на сътрудничеството в този случай става след изтичане на 12 месеца от момента на подаване на уведомлението. След подаването на заявление за членство в Европейския съюз през март 2022 г. властите на Молдова започнаха поетапно да прекратяват участието на страната в структурите и споразуменията на ОНД. През май 2023 г. президентът на републиката Мая Санду заяви, че членството в Общността не носи осезаеми ползи на гражданите на страната. През същия период Кишинев започна процедура за излизане от Междупарламентарната асамблея на ОНД.

През януари 2024 г. молдовските власти съобщиха за намерението си да се откажат от участието си в 119 от 282 действащи споразумения в рамките на ОНД. В същото време официални представители на Кишинев многократно подчертаваха, че приоритетът на външната политика остава курсът към европейска интеграция.

Мая Санду по-рано заяви, че не вижда алтернатива на присъединяването на Молдова към Европейския съюз. През 2024 г. в страната се проведоха референдум за евроинтеграцията и президентски избори. Според официални данни, на референдума 50,35% от гласувалите се изказаха за присъединяване към ЕС, а Санду беше преизбрана за втори президентски мандат, получавайки 55% от гласовете.

Общността на независимите държави (на руски: Содружество Независимых Государств), съкратено ОНД (СНГ), е регионална международна организация, имаща за цел да регулира сътрудничеството между страни, влизали по-рано в състава на СССР. Седалища са Москва и Минск, като е доминирана от Русия.

Повече за ОНД

Общността е междудържавно, а не наддържавно образувание и функционира на доброволна основа. Включва днес 10 (9 действителни и 1 асоциирана) членки от 15-те държави, наследили съюзните републики на бившия Съветски съюз. Членувалите по-рано Грузия и Украйна напуснаха. Останалите 3 прибалтийски републики Литва, Латвия, Естония изобщо не взеха участие в нея.

Най-големите градове на ОНД са Москва, Санкт Петербург, Ташкент, Баку, Алмати, Минск. Организацията се е председателствала от руските президенти Борис Елцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев.