Войната в Украйна:

Тръмп маха ограниченията върху потреблението на гориво от автомобилите

04 декември 2025, 01:50 часа 355 прочитания 0 коментара
Тръмп маха ограниченията върху потреблението на гориво от автомобилите

Президентът Доналд Тръмп обяви днес облекчаване на регулациите за разхода на гориво и емисиите на превозните средства, които бяха затегнати от неговия предшественик, и заяви, че това ще доведе до понижаване на цените им, предаде Франс прес. "Официално премахваме абсурдно строгите и ужасни CAFE стандарти на Джо Байдън, които налагаха скъпи ограничения и всякакви проблеми", заяви президентът от Овалния кабинет в Белия дом. Той визираше разпоредбите за Средна корпоративна икономия на гориво, на английски Corporate average fuel economy (CAFE). Разпоредбите бяха въведени първоначално през 1975 г. и подсилени от предишния президент на САЩ.

Още: Има ли достатъчно гориво и какво ще стане с "Лукойл": Енергийният министър каза

По време на първия си мандат Доналд Тръмп отмени ограниченията, наложени от правителството на Обама, а сега, след като отново е на власт, реши да направи същото и с драстичните ограничения, въведени от Джо Байдън. От завръщането си в Белия дом през януари, климатичният скептик Доналд Тръмп отмени или ограничи много от мерките, насърчаващи прехода към електрически превозни средства, припомня АФП.

Още: Сърбия де факто призна: Нямаме нов петрол за бензин и горива заради руснаците

Системата CAFE изисква превозните средства да постигат най-добрата възможна ефективност по отношение на разхода на гориво на километър. Правителството на Байдън наложи подобрение от 8% за моделите от 2024 и 2025 г. и от 10% за тези от 2026 г., с цел до 2031 г. да се изминават повече от 80 км с един галон (3,78 литра) гориво. Американското министерство на транспорта прецени през юни, че тези цели ще бъдат недостижими за автомобилите с двигатели с вътрешно горене и следователно ще наложат прехода към електрически автомобили, предава БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Автомобили Горива ограничения
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес