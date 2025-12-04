Тръмп маха ограниченията върху потреблението на гориво от автомобилите

Президентът Доналд Тръмп обяви днес облекчаване на регулациите за разхода на гориво и емисиите на превозните средства, които бяха затегнати от неговия предшественик, и заяви, че това ще доведе до понижаване на цените им, предаде Франс прес. "Официално премахваме абсурдно строгите и ужасни CAFE стандарти на Джо Байдън, които налагаха скъпи ограничения и всякакви проблеми", заяви президентът от Овалния кабинет в Белия дом. Той визираше разпоредбите за Средна корпоративна икономия на гориво, на английски Corporate average fuel economy (CAFE). Разпоредбите бяха въведени първоначално през 1975 г. и подсилени от предишния президент на САЩ.

По време на първия си мандат Доналд Тръмп отмени ограниченията, наложени от правителството на Обама, а сега, след като отново е на власт, реши да направи същото и с драстичните ограничения, въведени от Джо Байдън. От завръщането си в Белия дом през януари, климатичният скептик Доналд Тръмп отмени или ограничи много от мерките, насърчаващи прехода към електрически превозни средства, припомня АФП.

Системата CAFE изисква превозните средства да постигат най-добрата възможна ефективност по отношение на разхода на гориво на километър. Правителството на Байдън наложи подобрение от 8% за моделите от 2024 и 2025 г. и от 10% за тези от 2026 г., с цел до 2031 г. да се изминават повече от 80 км с един галон (3,78 литра) гориво. Американското министерство на транспорта прецени през юни, че тези цели ще бъдат недостижими за автомобилите с двигатели с вътрешно горене и следователно ще наложат прехода към електрически автомобили, предава БТА.