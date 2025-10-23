Войната в Украйна:

Ще даде ли Тръмп ракети "Томахоук" на Украйна? (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 02:20 часа 176 прочитания 0 коментара
Ще даде ли Тръмп ракети "Томахоук" на Украйна? (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп на практика отряза Украйна, че може да получи далекобойни ракети "Томахоук". "Проблемът с "Томахоук" е, че ще отнеме минимум шест месеца, а обикновено е нужна една година, за да се научат как да ги използват. Те са много сложни, така че единственият начин да бъдат изстреляни е, ако го направим ние, но ние няма да направим това", обясни той. 

"Трябва много интензивно обучение. Това е много мощно, много точно оръжие и именно това вероятно го прави толкова сложно. Но ще отнеме година интензивно обучение, за да се научите как да го използвате. Ние няма да учим други, това е прекалено напред в бъдещето", добави той. 

Още: "Чакахме доста дълго": Тръмп наложи тежки санкции на "Роснефт" и "Лукойл" (ВИДЕО)

Тръмп отново заяви, че САЩ не изпращат оръжия на Украйна, а ги продават на НАТО. Той не пропусна да нападне и предшественика си на поста. "Байдън даде 350 милиарда долара в оръжия и пари в брой на Украйна. Това бе много глупаво от негова страна. Ние ги продаваме на НАТО и те решават къде да ги използват, не е задължително да е в Украйна", заяви още американския президент пред Марк Рюте.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Американският президент опроверга информацията на Уол Стрийт Джърнал, че е дал разрешение на Украйна да изстрелват ракети дълбоко на руска територия. "Не съм прави това. те не ползват наши ракети, те ползват други, мисля, че европейски ракети, върху които нямам контрол. Но те не изстрелват наши оръжия", уточни той и нарече новината фалшива. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Русия война Украйна Томахоук ракети Томахоук
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес