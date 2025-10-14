НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 14.10.25 - Тръмп заплаши Путин с ракети "Томахоук"

Изминаха 43 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

"Имат нужда от системи Patriot ("Пейтриът") много силно. Искат да получат и "Томахоук" - говорихме за това. Не знам, може би ще трябва да говоря с Русия за "Томахоук". Дали руснаците ще искат "Томахоук" в тази посока - не мисля. Казах на президента Зеленски това, защото "Томахоук" ще са нова стъпка в повишаването на напрежението" - това заяви американският президент Доналд Тръмп от борда на Air Force One. "Може да кажа на Путин така - ако тази война няма да свършва, ще им пратя ракети "Томахоук". "Томахоук" е невероятно оръжие. Честно казано Русия няма нужда да става така. Може да не пратим, може да пратим - искам да видя край на войната", предупреди Тръмп.