Началникът на полския генщаб: Русия действа на наша територия, за да подготви война

"Противникът (т.е. Путинова Русия) е започнал подготовка за война. Той изгражда определена среда тук, която има за цел да създаде благоприятни условия за потенциална агресия на полска територия". Това заяви началникът на полския генщаб ген. Веслав Кукула, визирайки серия от кибератаки и актове на саботаж. В интервю за Полското национално радио генералът увери, че Полша е способна да отговори на заплахата по различни начини.

Конкретно генералът посочи случилото се с по жп маршрута Варшава-Люблин като пример. "Ако някой е бил на война, знае, че това, което става днес, не е война. Това наистина е предвоенна ситуация или нещо, което разговорно наричаме хибридна война", каза военният и то преди полският премиер Доналд Туск да обяви случая с жп линията за саботаж - Още: Най-лошите подозрения са потвърдени: Саботаж в Полша и експлозия на жп линия (СНИМКИ)

Според Кукула, ситуацията в момента предполага инвестиции в отбрана, защото нещата вървят към Студена война 2.0. Полският генерал ясно коментира, че превъоръжаването и нова надпревара в това отношение е неизбежно.

Ефектите от войната в Украйна

На този фон, европейският комисар по въпросите на отбраната Андриус Кубилиус коментира, че ако в Украйна бъде постигнат мир, украински военни части може да се включат в сдържащите европейски сили на източната граница на ЕС срещу Русия, предаде Politico. Според Кубилиус, включването на военни, които са натрупали практически опит в съвременна война, ще е безценно. Като бивш премиер на Литва, Кубилиус каза следното: "Ние, литовците, сме научили, че по-добре да имаш много гаранции за сигурност".

Същевременно, Русия представи свои "ключови проекти" на авиошоуто в Дубай през 2025 г. Например, пилот-изпитател, изпълняващ акробатични маневри с изтребител Су-57. Москва прекара години в представяне на този самолет като свой изтребител на бъдещето, въпреки че в действителност дори сега, при пълномащабната война в Украйна, той няма почти никаква роля. Наред със Су-57, Русия представи модернизиран учебно-боен самолет Як-130М и големия транспортен самолет Ил-76МД-90А(Е):

Russia brought its “key projects” to the Dubai Airshow 2025 — trying to show that it still has the aviation industry under control



The released video features a test pilot performing aerobatic maneuvers in a Su-57. Moscow has spent years presenting this jet as its fighter of the… pic.twitter.com/eyNYSeO7nO — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025