Полша отвори гранични пунктове с Беларус, през които не се минаваше от години

Полша отново отвори два гранични пункта с Беларус, които бяха затворени през последните години поради влошаването на отношенията между съседните страни, съобщиха местните медии в понеделник, 17 ноември. Решението за отваряне на граничните пунктове "Кузница" и "Бобровник", разположени в североизточната част на страната, беше взето след "осигуряване на границата", където голям брой мигранти се опитваха да преминат на територията на ЕС, съобщи полската телевизия TVP World, цитирайки Министерството на вътрешните работи.

Защо пунктовете бяха затворени?

Полша затвори "Кузница" през ноември 2021 г., обвинявайки Беларус, че се опитва да прокара стотици мигранти през границата.

"Бобровник" бе затворен през февруари 2023 г., след като беларуски съд осъди на затвор полско-беларуския журналист и активист Анджей Почобут.

Полските власти заявиха, че са се консултирали с местните власти и бизнесмени, които отдавна настояваха правителството да възстанови поне една пътна връзка с Беларус.

През октомври премиерът Доналд Туск намекна за повторното отваряне, като заяви, че това ще бъде направено „на пробен принцип“ и след консултации с Литва.

До повторното отваряне за пътническия трафик беше достъпна само граничната преминаваща точка Тереспол–Брест, съобщи Анадолската агенция.

Нови правила

Съгласно новите разпоредби граничният пункт "Кузница"–"Брузги" ще обслужва само леки автомобили, с изключение на автобуси.

Граничният пункт "Бобровник"–"Бирестовица" ще допуска леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.