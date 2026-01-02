Александър Везенков попадна в Идеалната петица на Евролигата за 2025 година

Баскетболната звезда на България Aлександър Везенков получи поредно признание за отличното си представяне по европейските терени. Крилото на Олимпиакос намери място в Идеалната петица на Евролигата за 2025 година, информираха от Българската федерация по баскетбол. 206-сантиметровият Везенков е с най-висок коефициент на полезно действие, който се изчислява средно на мач - по 23.0 на среща.

Везенков с признание

Освен това, българинът се нарежда втори в класацията по отбелязани точки - с общо 751, както и втори по борби - с общо 267 овладени под двата ринга топки за изминалите 12 месеца. В Идеалната петица на Евролигата за 2025 година компания на Александър Везенков правят още Кендрик Нън (Панатинайкос), Майк Джеймс (Монако), Силвен Франсиско (Жалгирис) и Филип Петрушев (Дубай Баскетбол).

През настоящия сезон 2025/2026 в Евролигата Везенков записва средни показатели от 17.7 точки, 7 борби и 1.4 асистенции в общо 17 мача за Олимпиакос. Наскоро българският ас попадна сред кандидатите за званието Представяне на годината. Везенков впечатли с реализираните 40 точки при успеха на България в квалификациите за Евробаскет 2025 срещу тима на Швеция с 81:77 след продължение. Срещата се игра през февруари в „Арена Ботевград“.

Тогава Александър Везенков добави още 18 борби, 4 асистенции и 2 откраднати топки за 44 минути на терена, което му донесе КПД 49. При стрелбата си той бе 7/11 от средно разстояние, 6/14 от тройката и 8/8 при наказателните удари.

