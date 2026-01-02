Бивш шеф на украинското разузнаване зае мястото на Ермак до Зеленски

Бившият началник на Главното разузнавателно управление Кирило Буданов прие предложението на Володимир Зеленски да оглави офиса на президента на Украйна, обяви самият той в своя Telegram канал, предаде УНИАН. Той ще заеме мястото на Андрий Ермак, който подаде оставка заради съмнения в корупция и след като антикорупционния орган на страната нахлу в дома му в края на ноември.

Сред кандидатите за поста бяха още министърът на отбраната и бивш премиер Денис Шмигал, министърът на цифровата трансформация Михайло Фьодоров, заместник-ръководителят на президентската администрация и бивш командир Павло Палиса, както и Серхий Кислица - първи заместник-министър на външните работи и един от ключовите преговарящи за мир от украинска страна, но последно Зеленски се спря на Буданов.

Той е провел среща с Буданов, на която му е предложил да оглави президентската администрация. „Украйна сега трябва да се съсредоточи повече върху въпросите на сигурността, развитието на Силите за отбрана и сигурността на Украйна, както и върху дипломатическата линия в преговорите, а Администрацията на президента ще служи предимно на изпълнението на тези задачи за нашата държава“, отбеляза Зеленски. ОЩЕ: Зеленски обяви кандидатите за наследник на Ермак начело на президентския офис - все познати лица

Първите думи на Буданов

„Продължавам да служа на Украйна. Смятам позицията на ръководител на президентската администрация за още едно ниво на отговорност към страната. За мен е чест и отговорност – в този исторически момент за Украйна – да се съсредоточа върху критични въпроси от стратегическата сигурност на нашата държава. Благодаря ви за доверието!“, написа Буданов.

Той благодари и на всички свои съратници и екипа на Главното разузнавателно управление на Украйна за съвместната им работа.

„Трябва да продължим да вършим своята част – да победим врага, да защитим Украйна и да работим за постигане на справедлив мир. Нека продължим да се борим заедно за свободно и сигурно бъдеще за Украйна!“, добави Буданов. ОЩЕ: Операция "Мидас": Зеленски отстрани Андрий Ермак от още постове, които заемаше