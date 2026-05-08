Надживя стопанина си: 31-годишно куче може да постави нов световен рекорд (СНИМКИ)

31-годишното куче Лазар от породата континентален той шпаньол може скоро официално да бъде признат за най-възрастното куче в света. След като надживява своя стопанин, възрастното куче попада в приют за животни във френския град Анси, където историята му бързо привлича вниманието на служители и медии.

Лазар е настанен в приюта Annecy Marlioz Spa след смъртта на собственика си. Макар персоналът веднага да разбира, че кучето е в изключително напреднала възраст, никой не подозира колко впечатляваща е реалната му възраст. Проверка на микрочипа му във френския регистър за породисти кучета показва, че той е роден през 1995 г.

"Направихме двойна проверка. Няма никакво съмнение", заявява ръководителката на приюта Ан-Софи Моайон пред британски медии. След установяването на възрастта му, френското Дружество за защита на животните се свързва с Книгата на рекордите на Гинес с надеждата Лазар официално да бъде признат за най-възрастното куче в света.

Въпреки възрастта си, Лазар продължава да се радва на живота. Макар да страда от някои здравословни проблеми, характерни за старостта, ветеринарите определят състоянието му като добро. Новата му стопанка — 29-годишната Офели Будол — разказва, че между двамата веднага се създала силна връзка и не се вълнува от предстоящата слава на новия си най-добър приятел.

"Осинових го, защото обичам животните и между нас веднага се създаде връзка. За мен беше немислимо той да завърши живота си в приюта. Имаше нужда от любящо семейство", казва тя пред френския телевизионен канал "TF1", пишат от "New York Post". По думите, ѝ Лазар обича да спи, но когато е буден, я следва навсякъде из дома. Тя добавя, че ветеринарният ѝ лекар я уверил, че въпреки възрастта си, Лазар е в добро здравословно състояние.

The world's likely oldest dog finds new home after outliving owner

Ако рекордът бъде потвърден, Лазар ще измести досегашния официален рекордьор — австралийското пастирско куче Блуи, което умира през 1939 година на 29-годишна възраст.