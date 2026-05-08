Преди парада: Кремъл изгони чуждите медии, Путин свиква Съвета за сигурност (ВИДЕО)

Кремъл отмени вече издадените акредитации на чуждестранни журналисти, които трябваше да отразяват Парада на победата на 9 май в Москва, съобщава немското издание Der Spiegel. Сред медиите, на които е отказан достъп, са Der Spiegel, ARD, ZDF, Sky, Rai, NHK и AFP, като в момента само руски медии имат право да отразяват събитието. То се е превърнало в пропаганден акт на диктатора Владимир Путин, защото чрез възхваляване на победата над нацистите по време на Втората световна война режимът в Москва прави съпоставка с водената агресивна война в Украйна вече пета година, макар да не е никак спорно коя от двете страни играе ролята на нацистите в днешно време.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви, че това било лъжа. Само че и каза, че броят на журналистите е ограничен.

Русия ще излъчва военния парад на Червения площад със закъснение, съобщават пък няколко източника от местния „Първи канал“.

Още: Зеленски: 81 години след Втората световна война Украйна спира новите нацисти

Путин свиква Съвета за сигурност

В същото време стана ясно, че Путин ще свика извънредно заседание на Съвета за сигурност през втората половина на деня (8 май). То идва в контекста на предупрежденията на Русия украинските сили да не атакуват Москва по време на парада, иначе ще има "масиран удар" по центъра на Киев, заплашиха от Кремъл.

⚡️ Putin will hold an emergency Security Council meeting in the second half of the day



Interesting what’s behind such urgency? pic.twitter.com/1t4GwOSMFy — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Русия обяви и едностранно примирие на 8 и 9 май, след като пренебрегна прекратяване на огъня, обявено от украинския лидер Володимир Зеленски, започващо още от 5 май. Москва обвини Украйна, че е нарушила нейното примирие днес, а Зеленски контрира.

Още: "Искат да посетят Москва, странно желание": Зеленски предупреди чуждестранните лидери да не присъстват на парада (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров нарече украинците "нацисти", като заяви, че ако те прекъснат парада, няма да бъде проявена никаква милост. „Те се опитват да съсипят свещен празник!“, заяви възмутено топ дипломатът за западните врагове на Русия. И каза, че европейците готвели повторение на хитлеровия модел за нападение срещу Руската федерация.

⚡️Lavrov promised that if the Nazis disrupt the parade, they will receive no mercy!



“They are trying to ruin a sacred holiday!” the head of the Russian Foreign Ministry says indignantly about Russia’s Western enemies. https://t.co/0VPECv0BSB pic.twitter.com/Ibmg9THjwN — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

🚨 BREAKING: Lavrov stated that Europeans are calling for a repeat of Hitler’s experience and an attack on Russia pic.twitter.com/ibyENwkl46 — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Лукашенко отлетя за Москва

Един от най-верните съюзници на Путин - беларуският диктатор Александър Лукашенко - отлетя, за да се присъедини към диктаторът на парада. "Старецът не изглежда добре", коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA на фона на репортаж от заминаването на лидера.

Още: "По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия": Извънредните положения за Путин се трупат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Като цяло парадите не минават гладко за беларуския диктатор. През 2024 г. в Кремъл той едва се влачеше с букета си, а през 2023 г. не можа дори да измине 300 метра пеша - охраната на Путин трябваше да го закара с кола.

🚨 Lukashenko flew out to join Putin at the parade. The old man doesn’t look well



In general, parades haven’t been going smoothly for the Belarusian dictator.



In 2024, at the Kremlin, he could barely shuffle along with flowers, and in 2023 he couldn’t even walk 300 meters on… pic.twitter.com/Tt4Kso1rYM — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Тази година само шепа чуждестранни лидери се осмелиха да отидат в Москва за честванията на 9 май. Повечето от тях са съюзници на Кремъл и лидери на непризнати територии, подкрепяни от Москва. Единственият лидер от ЕС е словашкият премиер Роберт Фицо, който обаче няма да е на парада - ще отиде само за среща с Путин в руската столица.

Още: Фицо отива в Москва, за да предаде съобщение от Зеленски на Путин