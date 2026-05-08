Руският външен министър Сергей Лавров предупреди западните страни, че ако провалят парада в Москва по случай 9 май чрез "ръцете на Киев", няма да има милост. Той заяви, че враговете на Русия се опитват да съсипят "свещения" за руснаците празник.
"Искам да кажа с цялата си откровеност и отговорност: ако това, което възраждащите се нацисти на Запад правят сега чрез Украйна, се случи, няма да има милост", каза Лавров на церемония по полагане на венци пред паметните плочи в сградата на Министерството на външните работи, цитиран от РИА Новости.
⚡️Lavrov promised that if the Nazis disrupt the parade, they will receive no mercy!— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026
“They are trying to ruin a sacred holiday!” the head of the Russian Foreign Ministry says indignantly about Russia’s Western enemies. https://t.co/0VPECv0BSB pic.twitter.com/Ibmg9THjwN
Русия трябва да елиминира всякакви заплахи за сигурността, идващи от украинска територия, добави още Лавров.
🚨 BREAKING: Lavrov stated that Europeans are calling for a repeat of Hitler’s experience and an attack on Russia pic.twitter.com/ibyENwkl46— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026