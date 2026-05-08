Лавров предупреди Запада: Ако провалят Парада на победата, няма да има пощада (ВИДЕА)

08 май 2026, 14:43 часа 280 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/колаж
Руският външен министър Сергей Лавров предупреди западните страни, че ако провалят парада в Москва по случай 9 май чрез "ръцете на Киев", няма да има милост. Той заяви, че враговете на Русия се опитват да съсипят "свещения" за руснаците празник.

"Искам да кажа с цялата си откровеност и отговорност: ако това, което възраждащите се нацисти на Запад правят сега чрез Украйна, се случи, няма да има милост", каза Лавров на церемония по полагане на венци пред паметните плочи в сградата на Министерството на външните работи, цитиран от РИА Новости.

Русия трябва да елиминира всякакви заплахи за сигурността, идващи от украинска територия, добави още Лавров.

Елена Страхилова
