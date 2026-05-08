Софийският университет - изцяло без ръководство? Протести и крайни реакции след избора на Вълчев за министър

Изборът на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев за редовен министър на образованието в кабинета "Радев" предизвика остри реакции, протестна подписка и съмнения за блокиране на работата на Алма матер. Причината - оказва се, че изборът на проф. Вълчев автоматично прекратява мандата на всички негови заместници, заради чл. 33, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО). Според нормативната уредба мандатът на заместник-ректорите приключва заедно с мандата на ректора, който ги е предложил за избор от академичния съвет, но отново те би следвало да останат като временно изпълняващи длъжността зам.-ректори.

След избора на Вълчев за министър той няма как да съвместява двете длъжности. В закона обаче не е предвидена хипотезата действащ ректор да стане министър, съответно няма и указания какво се случва след това, пише "Дневник".

Какво казва законът?

Съгласно Конституцията (чл. 113) членовете на Министерския съвет не могат да заемат друга държавна длъжност или да извършват дейност, която е несъвместима с тяхното положение. В случая при предсрочно освобождаване на ректор на Алма матер, процедурата е строго регламентирана в ЗВО и вътрешните правилници на Университета. Тя включва два основни етапа:

Назначаване на временно изпълняващ длъжността - когато ректорът подаде оставка, Академичният съвет на СУ избира временно изпълняващ длъжността ректор (често наричан "служебен"). Обикновено поста зе заема от един от настоящите заместник-ректори, а неговата основна задача е да осигури оперативното управление на университета и да организира провеждането на нови избори. Избор на нов ректор от Общото събрание на университета, което включва представители на преподавателите, студентите и администрацията.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗВО, следващият ректор изпълнява мандата до края на текущия 4-годишен период, за който е бил избран предшественикът му. В случая наследникът на Вълчев ще довърши неговия мандат (който започна в края на 2023 г. и трябва да приключи през 2027 г.).

Историята помни подобен казус при кандидатурата на предишния ректор проф. Анастас Герджиков за президент (2021 г.). Тогава той излезе в отпуск, а функциите му бяха поети временно от заместник-ректор. Тъй като той не напусна поста окончателно веднага, нов избор не бе проведен до края на редовния му мандат.

Иначе според настоящата административна структура на висшето училище под ректора има седем души, петима от които са заместник-ректори:

проф. д-р Мадлен Данова,

проф. д-р Атанас Симеонов,

доц. д-р Първан Първанов,

проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова и

проф. д-р Ренета Божанкова.

Останалите двама души са посочени като "функционални ректори", макар да няма такова понятие в правния мир или във вътрешния правилник на СУ - това са акад. проф. дхт Тони Спасов и проф. д-р Стоян Шишков.

По закон министърът има правото да назначи временно изпълняващ длъжността ректор при предсрочно прекратяване на мандата на ректор. Освен че случаят е по-различен, министър става досегашният ректор и това повдига и въпрос за евентуален конфликт на интереси.

Още: Кой е Георги Вълчев - предложението на Румен Радев за министър на образованието

Протестна готовност

Иначе още преди избора на Вълчев за министър на образованието се стигна до реакции в академичните среди. Сдружението на държавните висши училища, чийто председател е самият досегашен ректор на СУ, излезе с позиция в негова подкрепа. Появи се и петиция, създадена от преподавател с име д-р Младен Замов, в която той изразява готовност за протест. Подписалите се защитават тезата, че по адрес на Вълчев имало "доказани корупционни практики и извършени нарушения на законодателството на страната, и който е доказал управленската си немощ и желанието си за властническо позициониране".

Съветът на ректорите на висшите училища в Република България оповести преди дни официалната си позиция пред медиите. "Управителният съвет на Съвета на ректорите следи с тревога напрежението в голям български университет и отчита засилената активност ... в социалните мрежи на академичната общност в цялата страна - като сигнал за чувствителността на системата за бъдещата посока на развитие", се посочва в позицията.

Още: Петиция срещу евентуалния нов министър на образованието

Какво следва за СУ?

На практика настъпилата предсрочна смяна на ректора, избран през ноември 2023 г., щеше да се наложи след 10 месеца и без номинацията му за министър. Причината - Вълчев ще навърши 65 г. на 6 март 2027 г., а именно това е пределната възраст, до която законът разрешава да бъдат заемани ръководни длъжности в университетите в България.

Вълчев е роден през 1962 г. Завършва магистър по история и философия в СУ през 1988 г. Същата година получава образователната и научна степен "доктор" в Центъра по културознание на университета. Професор е в катедра "История и теория на културата" от 2023 г. Той бе номинация на Философския факултет на СУ по време на изборите за 57-ми ректор на СУ. До 2023 г. той заемаше поста на зам.-ректор по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение.