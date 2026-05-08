Пашинян: Благодарение на моето правителство Армения не е "бананова република"

Премиерът на Армения Никол Пашинян откри предизборната кампания на партията си "Граждански договор", заявявайки, че неговото правителство е осигурило мир за страната за първи път от обявяването на независимостта ѝ. Той не се съгласи с твърдението на опозицията, че Армения е живяла в мир преди идването му на власт през 2018 г., както и че управлението му е довело до войната през 2020 г.

"Армения никога преди не е имала мир", заяви той и добави, че страната е била в състояние на постоянна война преди идването му на власт и всяка година е имало убити и ранени войници.

"Къде видяхте мир на място, където войници биват убивани и ранявани?", попита Пашинян, цитиран от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Пашинян заяви, че неговото правителство е осъзнало, че Армения е попаднала в "капан", който е застрашавал самото съществуване на държавата. "С цената на жертви измъкнахме Армения от този капан и това е най-важното", каза той, пише БТА.

Според него алтернативният сценарий е бил Армения да престане да съществува като суверенна държава и да се превърне в зависима "бананова република".

