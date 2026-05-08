Русия не възнамерява да инициира възстановяване на връзките с Европейския съюз, но е готова да развива диалога дотолкова, доколкото европейските ѝ партньори проявят желание, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

"Да, ще бъдем готови да продължим напред в диалога си, доколкото европейците са готови. Както обаче Путин многократно е заявявал след позицията, заета от европейците, ние сами няма да инициираме подобни контакти", каза Песков.

Преди това той заяви, че всякакви разногласия между Русия и европейските държави трябва да се разрешават чрез преговори. Според него Русия се стреми да установи контакти с различни чуждестранни партньори, но често се сблъсквала с липса на сътрудничество от страна на Европейския съюз.

Песков отбеляза също, че създаването на модерна европейска система за сигурност е невъзможно без участието на Русия. Според представителя на Кремъл липсата на сътрудничеството ще направи невъзможно изпълнението на тази задача.

Kremlin spokesman Peskov says Putin is "ready for talks with everyone" but "won't call first". pic.twitter.com/M8nAKmG9C8 — WarTranslated (@wartranslated) May 8, 2026