Песков: Путин е готов за разговори с всички, но няма да им звъни пръв

08 май 2026, 15:07 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Русия не възнамерява да инициира възстановяване на връзките с Европейския съюз, но е готова да развива диалога дотолкова, доколкото европейските ѝ партньори проявят желание, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

"Да, ще бъдем готови да продължим напред в диалога си, доколкото европейците са готови. Както обаче Путин многократно е заявявал след позицията, заета от европейците, ние сами няма да инициираме подобни контакти", каза Песков. 

Преди това той заяви, че всякакви разногласия между Русия и европейските държави трябва да се разрешават чрез преговори. Според него Русия се стреми да установи контакти с различни чуждестранни партньори, но често се сблъсквала с липса на сътрудничество от страна на Европейския съюз. 

Песков отбеляза също, че създаването на модерна европейска система за сигурност е невъзможно без участието на Русия. Според представителя на Кремъл липсата на сътрудничеството ще направи невъзможно изпълнението на тази задача.

Европейски съюз Русия Дмитрий Песков
Елена Страхилова
