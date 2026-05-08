Край на скритите такси на авиокомпаниите: Как ЕК защити пътниците при отменени полети и скъпи билети

Европейската комисия публикува днес насоки за дейността на авиокомпаниите в ЕС на фона на кризата в Близкия изток, продължаващите прекъсвания на доставките на керосин и затварянето на някои въздушни и морски пътища.

Пътниците, засегнати от отменени полети, продължават да се ползват от правата, предвидени в европейското законодателство. Те имат право на възстановяване на разходите, премаршрутиране или връщане, помощ на летището и обезщетение за отменени полети в последния момент. Авиокомпаниите могат да бъдат освободени от плащане на финансово обезщетение, ако могат да докажат, че отмяната на полет е причинена от извънредни обстоятелства, например от местен недостиг на гориво. Високите цени на горивата не следва да се възприемат като извънредно обстоятелство, уточнява комисията.

Още: Прогноза заради цените на самолетните билети: Пътуването на обикновените хора ще е почти невъзможно

За да се осигури прозрачно ценообразуване на самолетните билети, авиокомпаниите трябва да показват крайните цени на билетите предварително. Начисляването на допълнителни такси със задна дата, например горивни надбавки, не е разрешено. При ваканционните пътувания организаторите могат да увеличат цената със задна дата, ако това е посочено в договора и само при определени обстоятелства.

По-скъпи билети, по-малко полети: Поредна голяма нискотарифна компания с мерки заради войната в Близкия изток