Наемник на ЧВК Вагнер изгори жива сестра си (СНИМКА)

Според разследващите, причината за убийството е битов скандал. 55-годишният Олег Гречко е осъждан многократно, лежал е в затвора за убийство, но е помилван за участие във войната в Украйна. Помилването идва, след като през 2022 година е осъден на 11 години в наказателна колония – защото е наръгал 12 пъти свой познат и го е удушил с тел. Това обаче не е всичко – това лято е започнало дело срещу Гречко заради грабеж.

Властите смятат, че Гречко се е скарал жестоко със сестра си и в яда си я залял с бензин, след като я е подпалил, като е изгорил нея и къщата. Жената е починала на място, а наемникът е настанен в болница с изгаряния по ръцете.

Поредното жестоко престъпление, свързано с наемник или върнал се от войната в Украйна руснак, идва на фона на изявление на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, че убитите в Украйна руски затворници, част от руската армия там, си били изкупили дълга пред руското общество.

A mercenary from the PMC "Wagner" burned alive his sister



Oleg Grechko, 55, was imprisoned several times for murder, he was pardoned for participation in the war. At home, he quarreled strongly with his sister, and in anger he doused her with gasoline and burned her and the… pic.twitter.com/F8FuNNIoEH