Мениджър на претендент за титлата във Висшата лига: Копаем, копаем и продължаваме да копаем, за да стигнем златото

15 август 2025, 17:41 часа 348 прочитания 0 коментара
Мениджърът на Арсенал Микел Артета даде пресконференция преди началото на сезона във Висшата лига. "Артилеристите" са сред претендентите за титлата в английското първенство. През последните 3 сезона те завършват на второ място, като демонстрират постоянство, но остават далеч от триумфа. Именно това беше една от темите, които испанският специалист коментира. Той заяви метафорично, че "топчиите" ще продължават да копаят, защото някой ден ще стигнат до златото.

Артета говори преди началото на сезона

"Мога само да говоря за това колко сме щастливи, че имаме Виктор Гьокереш. Той ще има огромно влияние в отбора и адаптацията му е наистина, наистина добра и ние сме щастливи, че го имаме. Виктор става все по-добър с всеки изминал ден. Нека видим какво ще ни донесе в неделя. Мартин Субименди се интегрира чудесно в отбора и ние сме наистина доволни от него. Той ще бъде готов за неделя", каза Артета за новите попълнения.

"Ако продължаваш да копаеш, да копаеш и да копаеш, един ден ще стигнеш до златото. През последните три сезона имаме общо повече точки от всеки друг в лигата и това говори много за нашето постоянство. Сега просто трябва да го направим в рамките на един сезон. Много съм развълнуван и нямам търпение за новата кампания. Имахме наистина продуктивна предсезонна подготовка. Отборът има голяма еволюция и сме готови", смята той.

"Манчестър Юнайтед ще бъде наистина различен отбор през този сезон. Мениджърът ще има повече време с тях, направиха предсезонна подготовка, взеха някои наистина добри попълнения, както и всички други. Мисля, че ще бъдат по-добри от миналата година, но същото важи и за останалите отбори", заяви Микел Артета по адрес на първия съперник за новия сезон.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Арсенал Висша лига Микел Артета
