Тръмп: Русия я чакат тежки последици, ако срещата в Аляска не донесе напредък (АУДИО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напусна Вашингтон и вече е напът към Аляска на борда на "Еър Форс Уан" за срещата си с руския диктатор Владимир Путин. Той трябва да пристигне там първи и лично да посрещне Путин.
От борда на самолета Тръмп направи няколко коментара. На първо място, че планира да обсъди въпроса за териториите с Путин, но че Украйна е тази, която трябва да вземе решение по този въпрос.
Trump:— Clash Report (@clashreport) August 15, 2025
Territorial swaps are on the table, but I have to let Ukraine make that decision. pic.twitter.com/0TqbI9H0VR
Тръмп заплаши, че Русия ще се изправи пред "тежки икономически последици", ако срещата на върха в Аляска не успее да постигне напредък по украинския въпрос.
Trump says Putin will face economically very severe consequences if he continues his war. pic.twitter.com/erT9nPPiXC
— Clash Report (@clashreport) August 15, 2025
Още: Лавров с блуза с надпис СССР: Това е публично отричане на Руската федерация като държава (ВИДЕО)
Той обяви, че се надява срещата на върха "да доведе до нещо".
Относно продължаващите руски атаки срещу Украйна Тръмп заяви, че Путин смята, че това ще му даде сила в преговорите, "но аз мисля, че това му вреди".
Trump on his Russian attacks on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) August 15, 2025
Putin thinks that helps him, it actually hurts him. pic.twitter.com/sKhmJbyxZK
Ако се постигне напредък по приключването на войната, Тръмп е готов да обсъди и бизнес въпроси с Путин, като добави, че вижда интереса на Русия към икономическия потенциал на САЩ.
Запитан за гаранциите за безопасност за Украйна, Тръмп изключи възможността Киев да се присъедини към НАТО, но допусна предоставянето на гаранции за сигурност от САЩ заедно с Европа.
CNN отбелязва, че Тръмп възнамерява да напусне срещата на върха преждевременно, ако Путин не покаже, че е сериозен по въпроса за сключване на споразумение за прекратяване на войната.
Още: Тръмп опъва червения килим за издирвания от съда в Хага Владимир Путин (ВИДЕО)