Руски подобрения: Най-ефективната защита на Украйна вече не работи така добре

Увеличеното използване на балистични ракети с подобрени маневрени способности от страна на Русия е намалило ефективността на украинските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot), предоставени на Украйна от западните ѝ партньори. Такава оценка прави военното разузнаване на САЩ (DIA), цитирана от специализираното издание The War Zone. Руските ракетни удари, както и атаките с дронове, като цяло са се увеличили през последните месеци, но в последните дни пак са намалели до известна степен преди срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Аляска.

С колко системи "Пейтриът" разполага Украйна?

Украйна разполага в момента с пет батареи "Пейтриът", три от които са предоставени от САЩ, една - от Румъния и още една, предоставена съвместно от Германия и Нидерландия. Украинските въоръжени сили са получили и различни видове прехващачи, които да използват с тези системи.

Американските власти обявиха миналия месец, че работят с европейските си съюзници за доставка на допълнителни системи Patriot за украинската армия. Това е единствената надеждна защита, с която Украйна разполага срещу балистични ракети.

Руски подобрения - украински проблеми

The engine of the upgraded 9M723K1 missile of Iskander-M. The missile is without decoys (decoys are visible on the second image) and it's equipped with the second Kometa sat navigation antenna in addition to the old one. pic.twitter.com/P1sTAUz3wK — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) March 16, 2024

Въпреки това Украинските военновъздушни сили са изправени пред ново предизвикателство, свързано с "Пейтриът" - последните руски тактически подобрения, включително такива, които позволяват на ракетите им да променят траекторията си и да извършват маневри, вместо да летят по традиционна балистична траектория, пише в доклада на специалния генерален инспектор на военното разузнаване на САЩ, публикуван тази седмица.

Цялостният доклад, който е изготвен съвместно от инспектората на Министерството на отбраната на САЩ, Държавния департамент и Агенцията за международно развитие на САЩ, разглежда дейностите на правителството, свързани с Украйна и други части на Европа, в периода от 1 април до 30 юни 2025 г.

Цитирана е например атаката с ракети и дронове на Русия срещу Украйна от 28 юни, която включваше седем балистични ракети. От тях Украинските военновъздушни сили свалиха само една, пише в доклада.

Масираната атака на 9 юли – най-голямото въздушно нападение от началото на войната – включваше 13 ракети, от които ВВС на Украйна свалиха или обезвредиха с електронно заглушаване 7.

Докладът на специалния генерален инспектор не дава повече подробности за това какви конкретни видове балистични ракети са в основата на проблема, нито се говори за "подобренията", които са им били направени. Не е известно и дали някои конкретни ракети Patriot са имали повече затруднения от други.

Примамки

Въпреки това говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат спомена руските ракети "Искандер-М" и севернокорейските KN-23, когато говори публично по този въпрос през май. "Искандер-М" и KN-23 са балистични ракети с малък обсег. Счита се, че това са и балистичните ракети, които Русия използва най-често при ударите си срещу Украйна. За справка - през изминалата нощ Русия изстреля два броя "Искандер-М" и украинците не успяха да ги свалят: "Той няма да си играе с мен": Големият коз на Тръмп срещу Путин и как диктаторът ще отклони вниманието от мира в Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО).

"Знаем, че [Русия] подобрява своите балистични оръжия“, каза Игнат, според статия, публикувана от Kyiv Independent на 24 май. "Това усложнява прехващането, но не го прави невъзможно".

Снимка: Getty Images

"Полетът на балистична ракета по такава квазибалистична траектория – когато ракетата не лети просто по права линия, а всъщност извършва маневри по време на полет – затруднява системата Patriot, която изчислява точката на прехващане с помощта на софтуер, да предвиди точно къде ще се намира ракетата", продължи той.

Според Игнат модифицираните ракети сега са оборудвани с радарни системи за заблуда и използват квазибалистични траектории на полет, което ги прави по-трудни за проследяване и прехващане.

Тук си заслужава да се отбележи, че интензивното използване на "Искандер-М" от Русия в началните фази на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 г. разкри съществуването на вградена способност за заблуда, която преди това не беше известна, поне не публично. Оттогава обаче има доказателства, че това не е задължителна характеристика на всички ракети "Искандер-М". Това, че Игнат спомена нови примамки, може да отразява решението на Русия да започне да ги монтира на ракетите "Искандер-М" в по-широк мащаб. Възможно е също така да са разработени подобрени примамки, анализира The War Zone.

"Искандер-М" може да се изстрелват по понижени квазибалистични траектории и отдавна има съобщения, че са способни на значителна степен на маневриране по време на полет. Не е ясно как руснаците са подобрили тази способност или са разширили нейното използване, както и защо не са го направили по-рано.

Русия е твърдяла в миналото, че изстрелваната от въздуха ракета "Кинжал", която е производна на "Искандер-М", също има особено висока степен на маневреност, и тези разработки може да са се отразили на ракетата, изстрелвана от земята.

Не е известно какви вградени способности може да има KN-23, която поне външно изглежда много подобна на "Искандер-М". Според информациите тя е способна да изпълнява маневра тип "изтегляне" в крайната фаза на полета, отново с цел да затрудни опитите за нейното прехващане.

Ръководителят на украинското разузнаване генерал-лейтенант Кирило Буданов заяви пред The War Zone през юни, че Русия е работила със Северна Корея за подобряване на ефективността на KN-23, особено по отношение на точността. Тези подобрения могат да се отнасят не само за KN-23. Макар Буданов да не уточни какво точно е променено, това вероятно ще повиши способностите на много други балистични ракети, разширявайки опасността.

Снимка: Getty Images

В наскоро публикувания доклад на специалния генерален инспектор на военното разузнаване на САЩ не се споменава по никакъв начин за реакция на Запада спрямо новите руски развития в областта на балистичните ракети.

Проблемите на Patriot и последиците

Потвърдените проблеми на Patriot с прихващането на балистични ракети, изстреляни към Украйна, могат да имат по-широки последици, като се има предвид значението на системата за други въоръжени сили, включително американската армия. Тя сега опитва да подобри възможностите на системата, включително чрез добавянето на нов радар.

Доставките на нови системи Patriot и прехващачи са затруднени, в голяма степен поради скока в търсенето, предизвикан от войната на Путин в Украйна. През юли Швейцария обяви, че доставката на нейните Patriot ще бъде забавена, за да се даде приоритет на подкрепата за украинските въоръжени сили. Вместо към швейцарците системи "Пейтриът" ще отидат към Германия, а тя ще ги предостави на Киев.

Patriot остава ключов компонент от архитектурата на въздушната и ракетната отбрана на Украйна.

