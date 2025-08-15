Войната в Украйна:

Няма да повярвате кой "Ерген" помага за избор на следващия (СНИМКА)

15 август 2025, 18:35 часа 0 коментара
Кастингът за новия сезон на романтичното риалити "Ергенът" е в разгара си, а изборът за новия най-желан мъж на България ще е труден. Платформата, където могат да се запишат и смелите дами, готови да открият любовта, също е отворена. Към днешна дата търсенето на Ергана продължава и за целта продуцентът Ники Николов има верен помощник до себе си - не кой да е, а най-обсъжданият ерген Мартин Николов. С горчив опит от предаването, Елвиса се превърна в основен герой на четвърти сезон, където най-големите драми се разразиха след финала. 

От пост в личния му Instagram профил разбираме, че той играе важна роля в избора на следващия Ерген. Затова и като мъж с опит няма нищо против да помогне на Ники Николов, с когото станаха близки приятели. 

Мартин публикува кадър, на който показва как с продуцента на шоуто разглеждат профилите на потенциалните кандидати за новото издание на телевизионния формат. Към снимката Мартин написва: "В търсене на новия Ерген".

Това вероятно издава, че окончателен избор за нов или нови ергени все още не е направен и тепърва предстои допълнителни обсъждания, срещи и консултации, за да може да се вземе най-добро решение за продукцията. 

Лятото на Елвиса

Припомняме, че след скандала с Даниела Рупецова Елвиса разкри, че все още подхожда с внимание към нови запознанства и трудно някоя дама ще успее да спечели доверието му. Въпреки преживяното и поредната неуспешна връзка, бизнесменът остава верен на себе си, а в социалните мрежи можем да видим, че си прекарва летния сезон безгрижно и с много шумни партита - забавления, с които обича да разпуска. 

Ева Петрова
