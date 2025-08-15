Немската машина за голове, която взриви Бундеслигата и накара Байерн да го откупи за рекордна сума

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Германия помни някои легендарни нападатели, които са покорявали най-големите върхове в световния футбол. Герд Мюлер, Клаус Фишер и Юп Хайнкес са сред най-разпознаваемите имена, но и тримата са се подвизавали през миналия век. Ако трябва да се отличи един немски нападател през XXI век, то това вероятно ще бъде Марио Гомес - головата машина, която взриви Бундеслигата с Щутгарт, за да накара Байерн Мюнхен да плати рекордна сума за него.

Марио Гомес - от титла с Щутгарт до куп успехи с Байерн

Марио Гомес е роден на 10 юли 1985 година. Той преминава през няколко футболни академии, а на 16 влиза в школата на Щутгарт. През 2003 година, когато е на 18 години, Гомес подписва първия си професионален договор и влиза в мъжкия отбор на Щутгарт. Първоначално играе за дубъла, но през 2004-та прави дебюта си за първия отбор. След като вкарва не малък брой голове за втория отбор, Гомес бързо си печели титулярно място в представителния тим.

Рекордният трансфер в Байерн

През сезон 2006/07 Марио Гомес прави нещо уникално: той вкарва 14 гола и дава 7 асистенции, за да помогне на Щутгарт да спечели третата си титла на Германия. Той е избран за "Футболист на годината" на Германия, а две години по-късно се случва може би най-логичния ход: трансфериран е в Байерн Мюнхен, и то за рекордна за лигата сума от над 30 милиона евро.

Марио Гомес печели Шампионска лига, преди да заиграе в Италия

В Байерн немският нападател става голмайстор на Бундеслигата през 2011 г., като печели общо седем трофея с баварците, включително Шампионска лига през 2013-а. След четири години на "Алианц Арена", в които вкарва 75 гола само в Бундеслигата, Гомес преминава във Фиорентина. Там контузия му пречи да разгърне пълния си потенциал, а през 2015-а е преотстъпен на Бешикташ. С турския тим става голмайстор и шампион на страната.

Помага на Волфсбург и Щутгарт да изпълнят целите си

През 2016 г. Марио Гомес се завръща в Германия, за да се присъедини към Волфсбург, помагайки на отбора да оцелее в елита. През следващата кампания пък се връща в Щутгарт, за да помогне на отбора да спечели промоция за Бундеслигата. Той слага край на кариерата си през 2020-а - на 35-годишна възраст, като отбелязва общо 170 гола в 328 мача в Бундеслигата, което го нарежда на 11-о място във вечната класация на голмайсторите.

5 участия на големи първенства с Германия и голмайстор на Евро 2012

В продължение на 11 години Марио Гомес е част и от националния отбор на Германия. Той дебютира още на 21 години, като попада в състава на Бундестима за три европейски първенства и две световни първенства. Несъмнено най-запомнящото първенство за Марио Гомес е Евро 2012, когато Германия отпада от Италия на полуфиналите, но пък немският нападател става споделен голмайстор на турнира с още няколко играчи.

Автор: Стефан Йорданов

