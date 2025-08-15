Тръмп: Не е моя работа да сключвам сделка с Путин, тук съм за друго

"Няма да сключвам сделка. Не е моя работа да сключвам сделка." Това каза американският президент Доналд Тръмп преди срещата си с руския диктатор Владимир Путин, която ще започне след броени часове в Аляска. Той заяви, че предстоящата среща ще бъде "оценка и проверка на ситуацията". И че основната цел на тази среща е да се подготви следващата среща, която ще бъде изключително важна - тази между Путин и Зеленски.

Като за начало "бих искал да видя прекратяване на огъня", каза той.

"Тази среща подготвя втората среща", добави президентът в интервю за Fox News. "Ще имаме среща с президента Путин, президента Зеленски, мен и може би ще доведем някои от европейските лидери - може би не... Ще бъде много важно."

"Бих искал да видя най-добрата сделка, която може да се сключи и за двете страни. Знаете, за танго са нужни двама", продължи Тръмп.

Той отново повтори, че ще има "много тежки последици" за Русия, ако Путин не се съгласи да прекрати войната след днешната среща. И отново наблегна в момент, когато всички погледи са насочени към срещата довечера, че "по-важната среща ще бъде втората среща, която ще имаме".

"Моят основен приоритет на срещата на върха в Аляска ще бъде да обсъдим възможността за прекратяване на огъня в Украйна. Не е моя отговорност да сключвам сделка с Путин и вярвам, че той ще постигне мир. Срещата ми с Путин проправя пътя за втора, много важна среща със Зеленски и може да поканим някои европейски лидери", заяви американският лидер в интервюто.

