Русия запали огромен пожар в Суми (ВИДЕО)

Руски окупатори са атакували украинския град Суми. Ударът е бил насочен срещу гражданска инфраструктура в центъра на града. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров и изпълняващия длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар в Telegram. „Врагът удари централната част на сумската общност - гражданската инфраструктура“, пише Григоров.

Той уточни, че след „пристигането“ е възникнал пожар. Всички аварийни служби работят на мястото на инцидента.

Конкретика: Врагът е ударил централния пазар

В интернет вече има съобщения, че централният пазар е бил обект на вражеска атака. Според непотвърдена информация, врагът е използвал дрон за атаката.

Временно изпълняващият длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар заяви, че окупаторите са използвали дрон за удара. Според предварителна информация няма пострадали или загинали.

Удар по Днепър

По-рано през деня руските сили нанесоха ракетен удар в покрайнините на Днепър . Както каза началникът на Днепропетровската областна военна администрация Сергий Лисак, към момента е известно за един загинал и един ранен.

В резултат на руския удар са повредени камион и автобус. Според предварителна информация руснаците са изстреляли балистични ракети по река Днепър.

Ударите идват само часове преди среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Аляска. ОЩЕ: Украйна се похвали с удар по руски кораб, превозващ компоненти за дронове от Иран (СНИМКИ)