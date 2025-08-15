Едва го спасиха: Куче нахапа дете

Бездомно куче е нападнало дете в турската област Хатай, съобщи Анадолската агенция. Според получената информация, Аяз Дюзел, който е отишъл на гости на леля си снощи, е бил нападнат от бездомно куче в квартал Куртдереси в границите на община Самандаг.

Дюзел, който беше спасен от хора наоколо, беше ранен в различни части на тялото си. Детето, което е било откарано в държавната болница „Самандаг“, е било изписано след лечението му там.

Йелиз Дюзел, лелята на пострадалото при нападението дете, каза пред репортери, че е помолила властите за помощ при събирането на бездомните кучета.