Едва го спасиха: Куче нахапа дете

15 август 2025, 19:14 часа 254 прочитания 0 коментара
Бездомно куче е нападнало дете в турската област Хатай, съобщи Анадолската агенция. Според получената информация, Аяз Дюзел, който е отишъл на гости на леля си снощи, е бил нападнат от бездомно куче в квартал Куртдереси в границите на община Самандаг.

Дюзел, който беше спасен от хора наоколо, беше ранен в различни части на тялото си. Детето, което е било откарано в държавната болница „Самандаг“, е било изписано след лечението му там.

Йелиз Дюзел, лелята на пострадалото при нападението дете, каза пред репортери, че е помолила властите за помощ при събирането на бездомните кучета. ОЩЕ: Всяко пето заловено бездомно куче у нас е било осиновено за 2024 г.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция куче бездомно куче информация 2025
