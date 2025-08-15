Войната в Украйна:

Подгряващата звезда на Путин: Лукашенко говори с Тръмп преди голямата среща в Аляска

Беларуският авторитарен лидер Александър Лукашенко изглежда се е превърнал в "подгряваща звезда" на руския диктатор Владимир Путин. Часове преди голямата среща между Путин и Тръмп в Аляска - Лукашенко се е чул с американския президент по телефона, твърди официалната информационна агенция на Беларус, преди дългоочакваната среща на върха между президентите на САЩ и Русия в Аляска, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde.

Лукашенко и Тръмп проведоха телефонен разговор “, написа информационна агенция "Белта" в Телеграм, без да дава повече подробности.

На Тръмп му е било приятно: Иска среща и с Лукашенко

От своя страна Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth, че е провел „много приятен разговор с високоуважавания президент Александър Лукашенко“.

Според американския президент „целта на това обаждане е била да му благодарим за освобождаването на 16 затворници“ на 2 юли, включително лидера на опозицията Сергей Тихановски.

„Обсъждаме и освобождаването на още 1300 затворници “, увери американският президент, според когото „разговорът е бил много ползотворен“ и е позволил да бъдат обсъдени много теми, включително дългоочакваното посещение на Владимир Путин в Аляска днес.

„Очаквам с нетърпение да се срещна с президента Лукашенко в бъдеще “, заключи Доналд Тръмп.

Реакцията на американския президент изглежда позитивна спрямо Лукашенко, което е в голям контраст с предходните думи на Лукашенко, че Путин може да прати Тръмп на майната си и изявленията му за размазване на мутрите на НАТО. ОЩЕ: Лукашенко: Путин може да прати Тръмп на майната си. Ще размажем мутрите на НАТО (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
