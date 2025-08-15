Син на двама полицаи: Кой е младежът, който помете петима души с АТВ в Слънчев бряг?

18-годишният младеж, който блъсна с АТВ трима деца и двама възрастни в Слънчев бряг, е син на служители на МВР в Несебър. Това потвърдиха прокуратурата и полицията в Бургас на брифинг. Водачът е задържан и срещу него е повдигнато временно обвинение за причиняване на средна телесна повреда, за което законът предвижда от 2 до 10 години затвор. Обвинението може да бъде променено, тъй като две от жертвите – майка и 5-годишното ѝ дете – са в кома.

Младежът притежава шофьорска книжка от началото на 2025 г. и досега няма установени нарушения. Полевите тестове за алкохол и наркотици са отрицателни, поради което не е взета кръвна проба.

От полицията отхвърлиха съмненията за прикриване на случая. Още: Шофьорът, помел няколко души с АТВ в Слънчев бряг, има книжка от май

"Мога да гарантирам – няма да бъдат предприети никакви действия, които да създадат впечатление, че прикриваме нещо. Той е пълнолетен и носи отговорност за всичко, което прави", заяви Марин Димитров, директор на "Охранителна полиция и КАТ" – Бургас.

Как е станал инцидентът

АТВ-то е било отдадено под наем от частна фирма. Според разследването, при движение с висока скорост водачът е загубил контрол, качил се е на тротоара и е блъснал семейство с три деца. При удара в близка сграда е пострадал и друг човек – със счупен таз.

Димитров уточни, че още в началото на сезона МВР-Несебър е проверило фирмите за отдаване под наем на АТВ и е разпоредило да не се преотдават на непълнолетни, на лица в нетрезво състояние или на хора, които биха могли да създадат опасност. Още: След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Пострадалите са в критично състояние

Предстои техническа проверка на превозното средство. Засега е ясно, че АТВ-то е регистрирано, има "Гражданска отговорност" и е преминало технически преглед.

По неофициална информация, шофьорът твърди, че спирачките са отказали, но тази версия още не е потвърдена.