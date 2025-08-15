Армията на Северна Македония се похвали с 29 нови бронирани машини

Инвестициите в модернизацията на армията и в двата много важни коридора, Коридор 10 и Коридор 8, са приоритети на правителството на Република Северна Македония, подчерта днес премиерът Християн Мицкоски в Щип, където присъства на представянето на 29 нови леки бронирани машини JLTV от САЩ, съобщиха местните медии.

На церемонията присъстваха също посланичката на САЩ Анджела Агелер, министърът на отбраната Владо Мисайловски и началникът на Генералния щаб на армията Сашко Лафчиски. Доставката на машините е по силата на споразумение за сътрудничество със Съединените щати.

Мицкоски подчерта, че двата коридора сега и в бъдеще представляват отлична логистична възможност за Южното крило на НАТО.

Министърът на отбраната Мисайловски каза на днешната церемония, че отбранителни способности на страната продължават да нарастват и да укрепват.

С тази нова доставка се приближаваме до необходимия брой машини. Освен това очакваме скоро да пристигнат и някои от американските бронирани машини Страйкър (Stryker). Машините, които виждаме днес, са предназначени за леката пехотна батальонна група, която ще бъде готова за пътувания и мисии в случай на нужда, отбеляза Мисайловски, цитиран от информационния сайт press24.mk.

От общо 96 машини, досега са пристигнали 67, а останалите се очакват до края на годината.

Мисайловски посочи, че са сключени още седем договора със САЩ за закупуване на оборудване за специалните сили, безпилотни системи, оборудване за киберзащита, леко пехотно въоръжение, както и средства за лична защита.

