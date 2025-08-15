Свобода за руски и украински политически затворници: Юлия Навалная с призив към Путин и Тръмп (ВИДЕО)

Юлия Навалная - вдовицата на руския опозиционер Алексей Навални, призова руския диктатор Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп да сключат споразумение за освобождаването на руски и украински политически затворници, държани в плен от Москва за това, че са се изказали против войната. Навалная, чийто съпруг Алексей Навални почина в руски затвор миналата година, се изказа във видеообръщение, публикувано в социалните медии часове преди двамата лидери да се срещнат в Аляска, за да обсъдят как да се сложи край на войната в Украйна.

"Трябва да предприемете необратима стъпка, нещо, което не може да бъде отменено", каза Навалная, обръщайки се към Путин и Тръмп.

"Освободете руските политически активисти и журналисти. Освободете украинските цивилни граждани. Освободете тези, които са в затвора заради антивоенни изявления и публикации в социалните медии", добави тя, цитирана от АФП и БГНЕС.

Today’s meeting could be historic. The whole world is expecting it to bring an end to the war. Right now, thousands of people remain in Russian prisons for demanding exactly that.



Please watch and share my address to the participants of the negotiations in Alaska to help bring… pic.twitter.com/258iUgHKCX — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) August 15, 2025

Цензура и преследване

Тръмп и Путин вече са сключвали споразумения за освобождаването на руснаци и американци, задържани в другата страна.

Предишният президент на САЩ Джо Байдън договори миналата година голяма размяна на затворници, в резултат на която бяха освободени двама американски журналисти и няколко руски опозиционни фигури в замяна на група руски тайни агенти, заловени в Европа.

Русия е преследвала стотици хора за противопоставяне на нейната инвазия в Украйна.

В дните след като разпореди на войските си да навлязат в съседната страна, Москва прие строги закони за военна цензура, които забраняват всякаква критика към армията или разпространяването на информация от неправителствени източници.

Киев твърди, че хиляди украински цивилни са задържани в Русия и в части от Украйна, окупирани от руската армия от февруари 2022 г.