Стрелба на Голяма Богородица: Мъж откри огън по време на празника

20-годишен мъж беше арестуван в четвъртък в Ираклион, Крит, по обвинения в притежание на оръжие, след като е стрелял по случай празненството от дома си по време на социално събитие. Полицията съобщи, че при претърсване на дома му по-късно са открити две огнестрелни оръжия, 80 патрона и пет гилзи, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Случаят се разследва от отдела за криминални престъпления на полицията в Ираклион.

Подобно на България - Гърция чества Успение Богородично и това е важен празник, който се отбелязва в цялата страна на всеки 15 август.

Фериботите работят с пълни сила на празника

Днес фериботите работят с почти пълен капацитет, като хиляди летовници тръгват от пристанищата на Атика в петък към островите.

Според фериботните компании, петъчното разписание от пристанището на Пирея включва 22 отпътувания с общо 15 761 пътници. От Рафина ще има 11 отпътувания с 4032 пътници, а от Лаврио - седем отпътувания с 1700 пътници.

В четвъртък 27 ферибота отплаваха от Пирея с 27 463 пътници, пътуващи към островите в Егейско море. От Рафина 11 ферибота превозиха 9 149 пътници, докато от Лаврио девет ферибота превозиха 3 038 пътници.

Гръцката брегова охрана остава в повишена готовност, за да осигури безпроблемно и безопасно пътуване по време на пиковия празничен период.