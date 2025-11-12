Любопитно:

12 ноември 2025, 07:04 часа 652 прочитания 0 коментара
Най-голямата руска площадка за изстрелване на дронове "Шахед": Сателитни снимки дават представа

По-точна представа за една от най-големите руски площадки за изстрелване на дронове дават нови сателитни снимки с висока резолюция. Площадката се намира в района на село Цимулово, Орловска област.

Снимките показват, че там има най-малко 93 по-малки гаражи и 15 хангара за съхранение на дронове. Украински оценки сочат, че едновременно може да има поне 500 дрона клас "Шахед" на това място, готови за изстрелване. На площадката има 8 статични пускови установки, до които има 20 гаража.

Това е най-голямата руска площадка за изстрелване на далекобойни безпилотни летателни апарати с обща площ над 5 км² и дължина на пистата над 2,5 км.

На 26 януари, 2025 година украинският генщаб обяви, че е нанесен въздушен удар по склад за дронове в Орловска област на Руската федерация. Ударените бетонни сгради вероятно са били използвани за съхранение и обслужване на дронове. Генералният щаб на Украйна уточни, че според наличната информация целта е съдържала термобарични бойни глави, които противникът използва за дронове.

Месец преди тази атака, на 26 декември 2024 г., полигонът беше обстреляна с крилати ракети Storm Shadow. Според сателитни изображения, Русия е започнала строителството на съоръжението през август 2024 г. и го е завършила в рамките на няколко месеца.

