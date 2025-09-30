Най-сетне: Американският посланик в Гърция положи клетва

Първата жена, посланик на Съединените щати в Гърция, Кимбърли Гилфойл, положи клетва в понеделник и ще се отправи към Атина, за да встъпи в длъжност през октомври, съобщи Kathimerini.

Доверен съюзник в близкото обкръжение на американския президент Доналд Тръмп, Гилфойл наследява Джордж Цунис, чийто мандат официално приключи на 20 януари. Тя заяви, че нейните приоритети ще включват сътрудничество в областта на отбраната и енергетиката с Гърция и определи страната като стратегически партньор и стълб на стабилността в сложен регион.

„За мен е чест, която се случва веднъж в живота, да бъда положена клетва днес като посланик в Република Гърция, заобиколен от приятели и близки тук, в Държавния департамент. Горд съм, че служа“, написа Гилфойл в публикация в X след церемонията в понеделник.

Тя беше номинирана от Тръмп през декември 2024 г. и потвърдена от Сената през септември. ОЩЕ: Вече ясно кога пристига американският посланик в Гърция