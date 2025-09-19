Вече ясно кога пристига американският посланик в Гърция

Сенатът на Съединените щати потвърди назначаването на Кимбърли Гилфойл за посланик на САЩ в Гърция. Гилфойл беше сред група от 48 номинирани, подложени на гласуване след промяна в правилата на Сената, въведена от републиканците, за да се ускори одобряването на назначения в правителството, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Доскоро, придвижването на номинация до гласуване изискваше мнозинство от 60 гласа. Позовавайки се на обструкционистките тактики на демократите, които многократно са забавяли ключови назначения, републиканците прибегнаха до т. нар. „ядрена опция" и измениха правилата, така че сега е достатъчно обикновено мнозинство. Тази промяна позволява на партията, контролираща Сената, да одобрява номинациите на президента много по-бързо, без да е необходимо двупартийно съгласие.

Кога пристига в Гърция?

Очаква се Гилфойл да пристигне в Атина в средата на октомври. Преди заминаването си, президентът на САЩ ще подпише официалното ѝ назначаване, след което ще положи клетва. След това тя ще пътува до Атина, за да представи акредитивните си писма и официално да поеме задълженията си в посолството на САЩ.

Очаква се нейното пристигане да внесе нов импулс в отношенията между САЩ и Гърция и допълнително да укрепи вече близките връзки между двете страни. Пристигането ѝ е особено важно, тъй като съвпада с предстоящата среща на върха на Партньорството за трансатлантическо сътрудничество в областта на енергетиката и климата (P-TECC), на която ще бъде привлечен и министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт.

Този момент подчертава ролята на Гърция като централен център на международния енергиен интерес и засилва ролята ѝ в енергийното планиране на САЩ, подчертавайки стратегическото значение на страната в Източното Средиземноморие.