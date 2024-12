Най-тежката присъда в Русия срещу основателя на най-голямата руска престъпна онлайн платформа (ВИДЕО)

Съд в Московска област осъди основателя на "Хидра", най-големия рускоезичен онлайн пазар за наркотици в тъмната мрежа, на доживотен затвор по обвинения в организиране на престъпно предприятие.

Платформата "Хидра" работи в тъмната мрежа от 2015 до 2022 г., като предлагаше незаконни вещества, оръжия и фалшиви документи. През годините тя привлече милиони клиенти и десетки хиляди продавачи. Имаше спекулации, че платформата няма как да съществува без връзки с правоприлагащите органи в Руската федерация.

През пролетта на 2022 г. Централната служба за киберпрестъпления на Германия и Федералната служба на криминалната полиция иззеха сървърите на платформата. Властите конфискуваха и криптовалута на обща стойност 23 милиона евро.

След затварянето на "Хидра" в Русия започна преразпределение на пазара на наркотици. Тъмната мрежа стана поле на появата на нов пазар, "Кракен", който често провежда публични PR кампании, като същевременно успява да избегне контрола на правоприлагащите органи. "Кракен" се позиционира като наследник на "Хидра", конкурирайки се с други големи платформи като OMG, Black Sprut и други.

