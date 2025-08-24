Мъжът, който не е спал от 2 години: Животът му е ад (СНИМКИ)

Млад британец на име Оливър Алвис се превърна в обект на изследване заради странното си здравословно състояние. На 30-годишна възраст той работи като машинист и успява да си купи апартамент с четири спални, но когато всичко изглежда така, сякаш върви добре за него, започва да страда от безсъние, което достига крайност, като две години не може да заспи.

"Аз не просто не спя, а сънят ми е напълно изчезнал. Не се чувствам сънлив. Не заспивам. Намирам се в постоянно състояние на бдителност. Безкрайните дни се превръщат в безкрайни нощи и това е мъчение. Липсата на сън не само води до изтощение, но и съсипва духа", казва той пред "Daily Mail". Дори започва да желае собствената си смърт: "Загубих почти всичко. Човекът, който бях някога, го няма. Как е възможно нещо толкова естествено, толкова съществено като съня, да ми бъде напълно отнето? Преди се чудех каква болка може да доведе човек до желание за смърт. Сега разбирам. Не искам да умра, но не мога да издържам повече тази мъка. Бих дал и последната стотинка, за която съм работил, само за да мога да затворя очи и да заспя."

Най-лошото е, че лекарите не могат да му дадат отговор защо му се случва това, което прави ситуацията му още по-тежка: "Никой не знае как да подходи към това, въпреки че сънят е основата на живота", обяснява Алвис.

Това е животът на Оливър Алвис

Лекарите решават да използват силно успокоително, за да го накарат да заспи, но дори и това не е достатъчно, за да го остави в безсъзнание, което още повече обърква лекарите: "Прекарах последните 21 месеца в кошмар, борейки се да оцелея в тяло, което сякаш е в пламъци, гори отвътре", продължава той.

И тялото му става все по-болезнено с всеки изминал ден, като казва, че е като "да носиш желязна броня": "Чувствам се, като че ли очите ми се топят. Не мога да вървя по права линия. Зрението ми е нарушено. Не мога да смилам храната правилно. Вече не мога да разчитам на никого. Нищо не ми доставя удоволствие или забавление; нито гледането на филм, нито яденето, нито четенето на книга. И ден, и нощ оставам буден, без дори да ми се спи, затворен в ум, който не може да си почине, да се възстанови или да се прочисти. Чувствам се отчаянно самотен, защото ми се струва, че съм единственият човек на света, който страда така", оплаква се той.

Неврологът Гай Лешцинер отбелязва, че безсънието е "смъртоносна болест", но за момента Оливър изглежда се държи: "Макар че по етични причини не разполагаме с много ясни данни от хора, можем да кажем за кучетата - тези, които се държат будни, неизменно умират в рамките на 17 дни, а плъховете умират в рамките на 32 дни."

Алвис призовава всеки лекар или експерт, който сега научава за случая му, да му помогне: "Ако сте изследовател, невролог, специалист по съня или просто някой, който вярва, че това може да е реално, моля ви, моля ви, разгласете го.", пише "Marca".