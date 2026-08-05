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Нападение в Лондон, има ранени (ВИДЕО)

05 август 2026, 17:32 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Нападение в Лондон, има ранени (ВИДЕО)

Няколко души бяха ранени след нападение с остър предмет в Лондон, съобщи Sky News, позовавайки се на лондонската полиция. Четирима мъже на възраст 34, 39, 42 и 52 години са били намушкани. Скоро след нападението полицията е арестувала 47-годишна жена. Засега няма повече подробности за инцидента. На мястото на нападението са открити ножици. По предварителна информация нападателката е имала проблеми с психичното здраве.

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Припомняме, че в края на юли нападател се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд), уби най-малко един човек и рани 16, няколко от тях са в критично състояние. По-късно стана ясно, че заподозреният за атаката на парада „Берлин Прайд“ е застрелян по време на полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау. 

Още: Полицаи застреляха заподозрения за нападението на гей-парада в Берлин

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Лондон нападение
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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