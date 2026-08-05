След назначаването на Драпатий: Путин се задейства и пренарежда генералите

Владимир Путин назначи днес Денис Лямин за командир на бъдещите руски войски за безпилотни системи, които ще отговарят за използването на дронове на бойното поле. Досега Лямин бе началник щаб на руската групировка войски "Център".

"На всички е добре известно, че сме взели решение за създаването на нов род войски - Войски за безпилотни системи. Възникна задачата да се намери човек, които се е изявил по най-добрия начин в подобна работа. За един от най-квалифицираните специалисти в тази сфера е смятан Денис Игоревич Лямин, който досега воюваше в рамките на групировката войски "Център" в качеството на началник щаб", каза Путин на съвещание с висшите военни, което бе оповестено на сайта на Кремъл.

Лямин е възпитаник на Школата за командване на танкови войски и е служил продължително време в сухопътните войски.

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Снимка: kremlin.ru

Путин обяви също, че досегашният командир на групировката войски "Център" Валерий Солодчук ще бъде преместен на длъжност началник на всички тилови служби на армията, а на неговото място ще бъде назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, който досега бе командир на групировката войски "Изток".

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