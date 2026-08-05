Отпуснаха 6 млн. евро на парламента заради загубено дело - лихвите са повече от дължимото обезщетение

Правителството на Румен Радев одобри промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Измененията произтичат от приетия от Народното събрание закон за Бюджет 2026. Те са във връзка с увеличаване на капиталовите разходи по бюджета на Министерството на културата за 2026 г. с 2 млн. евро за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на Народното събрание.

Пари за паметника на Шипка

Целта е осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на дейности по реставрация и консервация на фасадите на Паметника на свободата на връх Шипка, аргументират се от кабинета.

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Увеличават се и средствата за субсидии за юридическите лица с нестопанска цел с 51,1 хил. евро за Научния институт „Западни покрайнини“. С тях ще бъде оказана подкрепа на неговата научноизследователска дейност и популяризиране на историческото, културното и духовното наследство на българите в Западните покрайнини. Необходимите средства за финансиране на дейността на института са осигурени за сметка на издръжката на Министерството на образованието и науката.

"С приемането на промените се цели повишаване на прозрачността на бюджетния процес и на качеството на информацията, съдържаща се в бюджетните документи, както и създаване на предпоставки за постигане на устойчива и предсказуема средносрочна бюджетна рамка, осигуряваща по-ефективно разпределение и управление на публичните ресурси. Основните фискални параметри за периода 2026-2028 година се запазват", добавят от правителството.

Привеждането на бюджетните показатели на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2026-2028 г. в съответствие с параметрите на приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2026 година ще осигури "актуализирана база, която е необходима на първостепенните разпоредители с бюджет за реалистично планиране на средносрочните им бюджетни прогнози за следващия период 2027-2029 г.", допълват от кабинета.

Снимка: БГНЕС

Промените са направени въз основа на изискванията на Закона за публичните финанси за осигуряване на съгласуваност на параметрите в одобрената от Министерския съвет Aктуализирана средносрочна бюджетна прогноза с приетите от Народното събрание бюджетни закони за съответната година - закон за държавния бюджет, закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и с промените в данъчните закони.

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Правителството одобри допълнителни 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание

С отделно решение Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание за 2026 г. - за изплащането на дължимо присъдено обезщетение, лихви към него и съдебни разноски.

Средствата са дължими суми по влязло в сила Решение № 4989/28.08.2024 г„ постановено по гр. дело № 20221100110020 по описа на Софийски градски съд за 2022 г. Размерът на обезщетението, дължимо от Народното събрание, е 2 452 201,88 евро, като законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. е в размер на 3 522 155,42 евро.

Става дума за това, че държавата е осъдена да изплати обезщетение за вреди, причинени от разпоредба в Закона за приватизацията, която е позволявала върху имоти на приватизирано дружество да бъде вписвана законна ипотека за задължения на купувача по приватизационния договор.

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Натрупването на законната лихва по задължението с всеки изминал ден води до неотложна необходимост Народното събрание да осигури и да изплати дължимото присъдено обезщетение по Изпълнителен лист № 319/30.03.2026 г. С оглед стопиране начисляването на лихви, с проекта на акт се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за 2026 г., в размер до 6 млн. евро.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.