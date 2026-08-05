Ким Чен Ун праща арсенал срещу Киев - ракети, срещу които Украйна няма защита

Подразделение на ракетните войски на Северна Корея е започнало дислоциране в Западна Русия като става дума за приблизитено 90 севернокорейски военни, които е планирано да бъдат прикачени към 112-та ракетна бригада на Въоръжените сили на Русия във Воронежка област. Смята се, че заедно с тях ще пристигнат и 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари срещу Украйна. Това съобщи Ройтерс, цитирайки говорителя на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната Андрий Черняк.

Пхенян вече изпрати поредна партида от 40 балистични ракети KN-23 и KN-24 в Русия заедно с военен персонал. Очаква се следващия месец да има преговори на високо ниво с руски представители, за да се уточни общият брой ракети, които Москва ще получи. Засега не е ясно каква точно ще е ролята на севернокорейския контингент във Воронежка област.

Агенцията отбелязва, че не е успяла да провери независимо твърденията на Черняк, които той твърди, че се основават на разузнавателна информация, която не може да бъде оповестена публично.

Още: Кървава нощ и огромен брой жертви за ден, критична ситуация с въздуха в Киев (ВИДЕА, СНИМКИ)

Севернокорейските ракети са сериозна заплаха за Украйна, тъй като тя е изчерпала ракетите-прехващачи "Пейтриът". Севернокорейските ракети КН-23 и КН-24 имат по-голям обсег и носят по-голям товар от руския си еквивалент "Искандер", но са значително по-малко точни, което води до значителни жертви сред цивилното население, подчертават от украинското разузнаване.

Припомняме, че според данни на украинското и южнокорейското разузнаване, Северна Корея е доставила на Русия милиони артилерийски снаряди. През 2024 г. тя изпрати и 14 000 войници в руската Курска област, като се смята, че около 9500 от тях все още се намират там.

Също така припомняме, че миналата седмица Русия използва севернокорейска балистична ракета за първи път от година, за да удари района на Кривой Рог в Днепропетровска област. Ракетата порази жилищна сграда и уби цяло семейство - родителите, техните седем деца и внукът им.

Още: Нито 1 свалена ракета в Украйна тази нощ, Киев свиква спешна среща с бизнеса след руските удари

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI