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Нов институт към СУ ще изследва средновековното културно наследство на Балканите

05 август 2026, 17:38 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов
Нов институт към СУ ще изследва средновековното културно наследство на Балканите

Министерският съвет одобри откриването на Институт „Център за славяно- византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ като звено в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В него ще се извършват научни изследвания на средновековното културно наследство на Балканите - история, археология, литература, изкуство, славяно-византийски културни традиции и историческата памет на балканските общности. Новото звено ще подпомогне проучванията в повече области на медиевистиката и хуманитаристиката, като се разширят дейностите по реставрация и консервация и се модернизира работата на учените.

Структурата ще подобри и качеството на обучението на докторантите и на младите специалисти в областта, аргументират се от Министерски съвет.

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Снимка: БГНЕС

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Нов център за изучаване на Средновековието

Очаква се новият институт да се утвърди като водещ научноизследователски център за изучаването на Средновековието - неговото книжовно наследство, политическа и културна история на Балканите, както и на различните проявления на средновековната култура - манастирски центрове, храмове, книжовни практики и др.

"Създаването на структурата е необходима стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Институтът ще извършва не само научни изследвания, но и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България. В работата си ще използва съвременни дигитални технологии за изследване на славяно-византийското културно наследство", добавят от кабинета.

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Софийски университет Средновековие институт решение на Министерски съвет
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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