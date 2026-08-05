Крие се зад сърбите в РСМ: Сръбският агент Иван Стоилкович стиска новия си пост и се прави на жертва

Сръбският агент в македонското правителство Иван Стоилкович, който наскоро получи нов пост като министър на местното самоуправление, най-сетне отговори на нападките в собствената му страна. Те дойдоха от опозиционната СДСМ, които го нарекоха офицер за свръзка с Белград, което не е далеч от истината, тъй като според документи от 2017 г. на македонското контраразузнаване подробно се описва дейността на сръбските агенти в Република Македония, сред които е и самият Столикович.

Стоилкович стиска новия пост и се прави на жертва

Оказва се, че Стоилкович отговаря на атаките на СДСМ, като се прави на жертва и се крие зад сръбското малцинство в Република Северна Македония.

"Фактът, че партия, която от години промотира концепцията за „общество за всички“, се е превърнала в заложник на ксенофобска реторика, говори за дълбочината на техния политически и морален упадък. Атакувайки избора ми, СДСМ директно изпрати послание към гражданите от сръбска националност, че ги смята за граждани втора класа", заявява още Стоилкович, цитиран от "Плюс инфо".

Същият Стоилкович през април 2024 г. във "Фейсбук" нарича Сребреница "некрофилски дисниленд".

Снимка: Facebook/Иван Стоилковић

Става въпрос за избиването на 8300 босненски мюсюлмани през юли 1995 г. в град Сребреница и околните райони, което е военно престъпление, а Международният трибунал в Хага го класифицира като геноцид.

Повечето от жертвите на клането са преследвани и екзекутирани безцеремонно, докато са се опитвали да избягат през горите. Телата им са заровени в набързо изкопани масови гробове, а по-късно разкопани с булдозери и разпръснати сред други гробни места, за да се скрият доказателства за престъплението. ОЩЕ: "Офицер за връзка с Белград": Опозицията в Скопие иска сметка на Християн Мицкоски за Иван Стоилкович