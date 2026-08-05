Русия с нови цели във войната. Зеленски: Имате ракети, но ни давате 3 пъти по-малко

Войната в Украйна навлезе в нова фаза, а Русия избира различни цели за атаките си. Сега Москва започна систематично да унищожава икономиката на Украйна, като основната й цел станаха предприятията и снабдяването на населението. Това каза нещатният съветник на президента Володимир Зеленски Серхий Бескрестнов в телеграм канала си.

"Войната на изтощение навлезе в следващата си фундаментална фаза. Врагът атакува всичко: складове за търговия на дребно, складове за хранителни стоки, логистични центрове, фабрики и складове за строителни материали", каза той.

Русия сега се стреми да наруши максимално цялата логистична система, за да създаде недостиг на стоки и да възпрепятства дейността на украинския бизнес, посочи Бескрестнов. Думите му се потвърждават от руската атака от последната нощ срещу Киев и Киевска област - ето мащабът на разрушенията от нея в редица големи предприятия: Кървава нощ и огромен брой жертви за ден, критична ситуация с въздуха в Киев (ВИДЕА, СНИМКИ). Бескрестнов прогнозира, че Русия е способна да използва приблизително 100 балистични ракети месечно. Според него в момента ударите са по-интензивни, защото Русия използва натрупаните си резерви, но дори и след това той очаква темпото да се запази почти същото.

"Партньорите имат ракети"

Междувременно президентът Володимир Зеленски свика съвещание с висшите военни и заяви, че доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна са три пъти по-малко през 2026 г., отколкото през 2025 г. "Това се отнася не само за този летен период, но и за всеки период от първата половина на тази година", каза той. Зеленски отново посочи: "Партньорите имат ракети" и добави, че е важно съюзниците да побързат с политическите решения относно доставките на ракети-прехващачи за украинската отбрана.