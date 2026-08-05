Скандали и уличен гняв, но рейтингът издържа: Какво показва ново проучване за Зеленски?

Въпреки голямото обществено недоволство от кадровите решения, които президентът Володимир Зеленски направи в последно време и които доведоха до улични протести и гневни коментари в социалните мрежи, последното проучване на Киевския международен институт по социология (КИИС) показва, че той продължава да има сравнително висок рейтинг на доверие. Проучването, проведено между 20 юли и 3 август, сочи, че доверието към него в момента е 55% - т.е. в сравнение с април, когато е било 58%, то е спаднало само с 3 пункта.

55% от украинците се доверяват на Зеленски, докато 40% му не вярват (балансът на доверие/недоверие е +15%). През май 61% от украинците са се доверявали на президента, а 34% не са му вярвали (баланс от +27%). Но социолозите смятат, че по-точно е да се направи сравнение с април, когато се наблюдаваше по-значителен спад. Тогава 58% са се доверявали на Зеленски, а 36% не са му вярвали, балансът е бил +22%.

"Тоест, в сравнение с април, ние също наблюдаваме спад в доверието към Володимир Зеленски. Въпреки това, поне засега, не наблюдаваме срив в доверието заради нашумелите кадрови решения, както някои политици, експерти и наблюдатели може би са очаквали", посочват изследователите.

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Проучването е проведено чрез телефонни интервюта във всички контролирани от Украйна нейни територии, сред 974 пълнолетни респонденти. Извадката не включва жители на окупираните територии и граждани, напуснали страната.

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