Нападнаха еврейски туристи във Венеция

Еврейска туристическа двойка – американски гражданин и израелската му съпруга – бяха нападнати в нощта между 7 и 8 септември във Венеция от дузина северноафрикански мъже, скандиращи „Свободна Палестина“, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Инцидентът започна малко след полунощ на павилион на улица „Страда Нуова“, близо до „Санта Фоска“, когато групата забеляза двойката, облечена в традиционни православни еврейски дрехи.

След първоначалните обиди, особено от страна на 31-годишен тунизийски мъж, двойката се опита да си тръгне, но беше подгонена – с обиди и симулирани сексуални действия – и обкръжена. След това член на групата нахвърли върху тях ротвайлера си без намордник, докато 31-годишният мъж удари мъжа, преструвайки се, че му подава ръка. Накрая по двойката беше хвърлена стъклена бутилка, която се разби на земята и нарани глезена на жената.