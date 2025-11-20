Спорт:

Нападнаха посланика на Полша в Санкт Петербург (ВИДЕО)

В Санкт Петербург група от около десет агресивни руснаци нападнаха посланика на Полша в Москва Кшищоф Краевски. За инцидента съобщи Gazeta Wyborcza, а информацията беше потвърдена и от полското външно министерство. Видео може да видите ТУК.

Краевски пристигнал в Санкт Петербург на 16 ноември, за да се срещне с местната полска общност за Деня на независимостта на Полша. Докато се отправял към службата в базиликата "Света Екатерина Александрийска", групата го обградила и станала агресивна.

Нападателите носели плакати, скандирали антиполски и антиукраински лозунги и поискали Полша "да спре да помага на Украйна". Те били спрени от Службата за държавна охрана.

Във връзка с инцидента полското външно министерство привика временно управляващия на Русия, който изразил възмущение от действията на "активистите".

Виолета Иванова
