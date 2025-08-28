ЕС привика руския посланик: Москва ни нападна с две ракети за 20 секунди (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече руските удари с ракети и дронове по Украйна от нощта на 27 срещу 28 август доказателство, че "Кремъл няма да се спре пред нищо". Тя обеща да поддържа "максимален натиск" върху Москва. Нощното нападение засегна и мисията на Европейския съюз в Киев, наред с разрушените жилищни сгради и убитите 18 цивилни, включително 4 деца (данните се актуализират). Десетки други бяха ранени.

Атаката срещу "нашата делегация" показва, че "Кремъл няма да се спре пред нищо, за да тероризира Украйна, като безразборно убива цивилни, мъже, жени и деца, и дори напада Европейския съюз", заяви Фон дер Лайен пред репортери в Брюксел, цитирана от AFP и France24.

Tomorrow, I'll travel to the 7 Member States that strengthen and protect our external borders with Russia and Belarus.



I want to express the EU’s full solidarity with them.



And share the progress we're making in building a strong European defence industry, esp. through SAFE. pic.twitter.com/jNpvCm1yzf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

We insist on strong international reactions to Russia’s brutal strike on Kyiv and other cities. Russia killed at least 8 people, including a child, and targeted civilian infrastructure. Whatever Putin said in Alaska, his real actions reject diplomacy, dialogue, and peace efforts. pic.twitter.com/bHclHlra7G — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

ЕС призова руския посланик за обяснения: две ракети за 20 секунди

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас обяви в социалната мрежа X, че блокът "призовава руския посланик в Брюксел". Тя предупреди: "Никоя дипломатическа мисия не трябва да бъде цел".

I just spoke with my colleagues in @EUDelegationUA in Kyiv, after our building was damaged by a Russian strike.



Your resolve to keep supporting Ukraine gives us strength. No diplomatic mission should ever be a target.



In response, we are summoning the Russian envoy in Brussels. pic.twitter.com/8yxTgoCBAM — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

Фон дер Лайен заяви, че е разговаряла със заместник-посланика на ЕС на място и е "облекчена, че никой от нашите служители не е пострадал". Тя обаче добави, че атаката е нанесена "в непосредствена близост" до дипломатическата мисия на ЕС, като две ракети са ударили на 50 метра от делегацията в рамките на 20 секунди.

Длъжностни лица от ЕС споделиха снимка от вътрешността на офис с изпочупени прозорци, частично срутен таван и разпръснати отломки по пода, както и снимка от въздуха, показваща разрушена сграда в близост.

Говорителят на Комисията Анита Хипер заяви пред репортери, че делегацията на ЕС все още "функционира напълно" и че "нашият персонал ще остане в страната".

"Максимален натиск върху Русия"

Но Фон дер Лайен заяви, че щетите са "още едно мрачно напомняне" за необходимостта да се поддържа "максимален натиск върху Русия".

Снимка: ДСНС-Украйна

"Това означава затягане на санкционния ни режим" с 19-и пакет от мерки срещу Москва и "напредък" в работата по най-добрия начин за използване на стотици милиарди евро замразени руски активи в подкрепа на Украйна, заяви председателят на ЕК.

В момента страните от ЕС използват лихвите, получени от активите, за да помогнат на Украйна да се въоръжи и да финансира следвоенното си възстановяване, което е неочаквана печалба на стойност между 2,5 и 3 милиарда евро годишно: Унгария съди ЕС, защото дава руски пари на Украйна.

Фон дер Лайен също така обяви, че от петък ще посети седем страни от източния фланг на ЕС, "които укрепват и защитават външните ни граници с Русия и Беларус". В това число влиза и България: Урсула фон дер Лайен идва в България: Ето причината.