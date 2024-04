Нивото на река Урал в Оренбург се покачва, наводнението се движи към град Курган (ВИДЕО)

Нивото на река Урал в руския град Оренбург достигна 11,83 метра, предава Reuters, като се позовава на обявената от местните власти информация в събота, след като големи реки излязоха от коритата си заради исторически потоп от топящ се сняг.

Местните власти в града призоваха хиляди жители да се евакуират незабавно в петък заради бързо нарастващите наводнения.

„Ситуацията остава предизвикателна. В някои райони пикът на наводненията още предстои“, казва губернаторът на Оренбург Денис Паслер в приложението за съобщения Telegram.

The flood is rapidly approaching the Russian city of Kurgan



The city is about 50 kilometers away. The local governor reported that the water is moving at a rate of 15-20 kilometers per day. pic.twitter.com/bu7XTDJeHH — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2024

В Оренбург ситуацията е отчайваща - видно е множество видеоклипове в социалните мрежи:

Man cries as he looks at his flooded flat in Orenburg. "Everythinig's f*cked, he says".



Putin's Russia:

🚫Helping Russian civilians

✅Killing Ukrainian civilians pic.twitter.com/1Lx8ObohpR — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 13, 2024

Водата рязко се покачва и в друг руски регион – Курган. Наводненията приближават селището Бараба, разположено близо до областния център Курган, казва губернаторът Вадим Шумков в своя канал в Telegram, като призовава жителите да се евакуират.

Шумков заяви, че потопът може да достигне Курган през следващите дни. "Нивото на река Тобол, която тече през града, може да достигне 9-11 метра", добави той.

В Налчик, столицата на Кабардино-Балкария, водата вече буквално потапя автомобили: